Κασσελάκης: Αθώος σε δεύτερο βαθμό για τη συμμετοχή σε εταιρίες στο εξωτερικό - Πώς ανατράπηκε η πρωτόδικη απόφαση

Αθώος κρίθηκε με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο Στέφανος Κασσελάκης στην υπόθεση συμμετοχής σε εταιρίες του εξωτερικού.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, με την απόφαση αυτή ανετράπη η πρωτόδικη καταδίκη που προέβλεπε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 50.000 ευρώ για παράβαση της υποχρέωσης αρχηγού κόμματος να απέχει από επιχειρηματική δραστηριότητα στην αλλοδαπή.

Αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη δόλου εξέφρασε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη του Στέφανου Κασσελάκη, προτείνοντας την απαλλαγή του για την κατηγορία συμμετοχής σε εταιρίες του εξωτερικού ενώ ήταν αρχηγός κόμματος.

«Όφειλε να γνωρίζει, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες ότι υπήρχε δόλος», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ άφησε αιχμές για τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας Θύμιο Γεωργόπουλο, λέγοντας πως «οψίμως σήμερα ανέφερε ότι τον είχε ενημερώσει».

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι δεν αποδείχθηκε συμμετοχή του Κασσελάκη στην εταιρία Tiptree Marine μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, ενώ για την υπόθεση της OSIOS σημείωσε πως «πίσω από κάθε αξιόποινη πράξη πρέπει να αναζητούμε το κίνητρο», καταλήγοντας ότι ο κατηγορούμενος «κανένα συμφέρον δεν είχε να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, κατά την απολογία του, υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να παραβεί τον νόμο, τονίζοντας ότι για 21 χρόνια ζούσε και εργαζόταν στο εξωτερικό, όπου δημιούργησε την επαγγελματική του πορεία. Όπως είπε, αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική μετά την τραγωδία των Τεμπών και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, επειδή «υπήρχε κενό» στον χώρο.

Περιγράφοντας την κατάσταση που συνάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι υπήρχε έντονη εσωστρέφεια και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, σημειώνοντας πως «το κόμμα ήταν ελλειμματικό» και δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία των εργαζομένων πριν τα Χριστούγεννα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι προήλθαν μέσω εταιρίας του αδελφού του, υποστηρίζοντας ότι «εμένα με ενδιέφερε να βρω τα χρήματα για τους ανθρώπους». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη συμμετοχή σε εταιρίες του εξωτερικού.

Κλείνοντας, τόνισε πως «ο νόμος φτιάχτηκε για να μη φεύγουν χρήματα έξω» και όχι «για να τιμωρούνται Έλληνες που έχουν πετύχει στο εξωτερικό», επιμένοντας ότι «δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ».

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο δικηγόρος του Στέφανου Κασσελάκη, Θέμης Σοφός, υποστήριξε ότι ο εντολέας του αρνείται την κατηγορία, τονίζοντας πως είχε αποχωρήσει από την εταιρία OSIOS LLC πριν από τα επίμαχα γεγονότα.

Όπως ανέφερε, «στις 18 Μαρτίου 2022 όλα τα δικαιώματα πέρασαν στο Στυλιανό Κασσελάκη», προσθέτοντας ότι από τότε τη διαχείριση ασκούσε αποκλειστικά ο αδελφός του.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πρώην γενικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιος Γεωργόπουλος, περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το κόμμα και τις προσπάθειές του να ενημερώσει τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Στην πρώτη μας συνάντηση τον ενημέρωσα για τα προβλήματα (…) έκτοτε ουδέποτε κατέστη δυνατό να τον δω», είπε, σημειώνοντας ότι επιχείρησε επανειλημμένα να τον ενημερώσει για το πρόβλημα ρευστότητας και τις καθυστερήσεις στις μισθοδοσίες.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στον δανεισμό προς το κόμμα, λέγοντας πως ενημερώθηκε από τον Μανώλη Καπνισάκη ότι, λόγω αβεβαιότητας για την κρατική χρηματοδότηση, ο Στέφανος Κασσελάκης ήθελε να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες.

«Του είπα ότι δε γίνεται γιατί προέρχονται από εταιρίες, αλλά ο δανεισμός έγινε», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι αργότερα δυσκολεύονταν να βρουν τραπεζικό λογαριασμό της OSIOS για να επιστραφούν τα χρήματα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο Θύμιος Γεωργόπουλος ανέφερε πως είχε επισημανθεί στον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «δεν μπορεί να διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα», παρουσία του Μανώλη Καπνισάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι «προτιμούν στην Ελλάδα προέδρους κρατικοδίαιτους».

Αναφερόμενος στη δανειακή σύμβαση της OSIOS LLC, ο μάρτυρας σημείωσε ότι έφερε την υπογραφή του Στέφανου Κασσελάκη και όχι του αδελφού του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Που να φανταστώ εγώ ότι θα έρθει ένα έγγραφο ξαφνικά που θα λέει ότι η εταιρία ανήκει στον αδελφό;».

Κλείνοντας, ο πρώην γενικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανατρέψει προϋπάρχουσες επιχειρηματικές επιλογές, σημειώνοντας πως «ήταν ενήμερα στελέχη του κόμματος».