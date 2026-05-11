Το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: Οι επενδύσεις εκατομμυρίων στις ΗΠΑ και τα δάνεια

Στο φως τα οικονομικά στοιχεία του προέδρου των «Δημοκρατών», Στέφανου Κασσελάκη, για τη χρήση του 2024. Η δήλωση αποκαλύπτει έναν ισχυρό επενδυτικό φάκελο στις ΗΠΑ και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις.
Τα βασικά σημεία
Εισοδήματα: Δήλωσε 8.372€ από επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 122.430$ από ενοίκια ακινήτων στο εξωτερικό.
Επενδύσεις: Ρευστοποίησε ομόλογα και παράγωγα αξίας 3.875.045$ (με κόστος κτήσης 3,97 εκατ. $).
Ακίνητα: Στην κατοχή του βρίσκονται μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ.
Επιχειρήσεις: Συμμετέχει με 75% στην ελληνική Pura Vita, ενώ εμφανίζεται να εκποιεί και να επαναγοράζει την αμερικανική Osios LLC.
Τράπεζες και Δάνεια: Διαθέτει 8 λογαριασμούς (μεταξύ των οποίων στη JP Morgan), αλλά και δανειακές υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. δολάρια.
Οχήματα: Κατέχει το 50% δύο επιβατικών ΙΧ.
Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη
