Το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη: Οι επενδύσεις εκατομμυρίων στις ΗΠΑ και τα δάνεια

Όλη η περιουσία του Στέφανου Κασσελάκη. Επενδύσεις εκατομμυρίων, τα ακίνητα σε Σπέτσες και ΗΠΑ, οι εταιρείες και τα δάνεια 1,5 εκατ. δολαρίων.

Ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας | Intime
Στο φως τα οικονομικά στοιχεία του προέδρου των «Δημοκρατών», Στέφανου Κασσελάκη, για τη χρήση του 2024. Η δήλωση αποκαλύπτει έναν ισχυρό επενδυτικό φάκελο στις ΗΠΑ και σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις.

Τα βασικά σημεία

Εισοδήματα: Δήλωσε 8.372€ από επιχειρήσεις στην Ελλάδα και 122.430$ από ενοίκια ακινήτων στο εξωτερικό.

Επενδύσεις: Ρευστοποίησε ομόλογα και παράγωγα αξίας 3.875.045$ (με κόστος κτήσης 3,97 εκατ. $).

Ακίνητα: Στην κατοχή του βρίσκονται μια μονοκατοικία στις Σπέτσες, ένα διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις ΗΠΑ.

Επιχειρήσεις: Συμμετέχει με 75% στην ελληνική Pura Vita, ενώ εμφανίζεται να εκποιεί και να επαναγοράζει την αμερικανική Osios LLC.

Τράπεζες και Δάνεια: Διαθέτει 8 λογαριασμούς (μεταξύ των οποίων στη JP Morgan), αλλά και δανειακές υποχρεώσεις που υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. δολάρια.

Οχήματα: Κατέχει το 50% δύο επιβατικών ΙΧ.

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη

