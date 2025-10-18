Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με την Τζάκρη: «Μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια της»

Μενού

Απαντήσεις δίνει ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στα social media, σχετικά με τη διαρροή συνομιλίας του με τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Πέτρος Παππάς, Θεοδώρα Τζάκρη και Στέφανος Κασσελάκης
Πέτρος Παππάς, Θεοδώρα Τζάκρη και Στέφανος Κασσελάκης | Eurokinissi
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τοποθετήθηκε για τη διαρροή συνομιλίας του με τη βουλευτή Θεοδώρα Τζάκρη, καταδικάζοντας τη στοχοποίησή της και τα σεξιστικά σχόλια που ακολούθησαν.

Ο κ. Κασσελάκης υπερασπίστηκε την Τζάκρη, τονίζοντας πως έχει δεχτεί σεξισμό και bullying στην πορεία της και τη χαρακτήρισε παράδειγμα για όλα τα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του ιδίου και του κόμματός του για πλήρη ανεξαρτησία από επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο πρόεδρος του Κινήματος κάλεσε τα μέλη και τους υποστηρικτές να παραμείνουν συνεπείς και προσηλωμένοι στους στόχους του κόμματος, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στην πολιτική τοξικότητα.

Σημειώνεται ότι, σε ξεχωριστή τοποθέτησή του, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε έτοιμος για δημόσιο διάλογο με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε αμφιθέατρο και παρουσία κοινού, όποτε εκείνος το επιθυμεί.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

 

