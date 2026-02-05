Κασσελάκης: «Στο συνέδριο θέλουμε συμμετοχική δημοκρατία χωρίς ενδιάμεσους παραγοντισμούς»

Στην εισήγησή του για την πορεία του Κινήματος Δημοκρατίας στο επερχόμενο συνέδριο, εάν και με ποιους ενδεχομένως να συνεργαστεί μετεκλογικά, και αν υπάρχει πικρία για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» του ΕΡΤnews Radio 105,8 αναφέρθηκε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, λέγοντας ότι, «προφανώς πρέπει να διαλευκανθεί η υπόθεση και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Αλλά δεν θέλω να κατηγορήσω, να σχολιάσω περισσότερο από το να πω το εξής.

Πρώτον, ότι απ’ όσο διάβασα κι εγώ, τώρα που ήμασταν εν αναμονή της συζήτησής μας, πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια και αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι πότε θα ακούσουμε και για εγχώρια κονδύλια. (…)

Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστια σπατάλη σίγουρα και διαπλοκή με χρήματα που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήταν καλό κάποια στιγμή να βλέπαμε και περιπτώσεις να βγαίνουν στη διαφάνεια.

Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι περιπτώσεις, δεν με εκπλήσσει ούτε εμένα και σίγουρα δεν με εκπλήσσει ότι βγαίνουν από έναν χώρο, ο οποίος χώρος άρχισε με έναν Χ τρόπο το 1981, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ φυσικά και που έκτοτε έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη χρεοκοπία της χώρας, στους κομματικούς στρατούς και στην διαπλοκή που έχει δημιουργηθεί. Και γι’ αυτό πραγματικά πιστεύω ότι η λύση μετά από τις επόμενες εκλογές θα προέλθει από νέα κόμματα.

Πιστεύω ότι τα παλιά κόμματα θα συρρικνωθούν, μέσα σε αυτά και η Νέα Δημοκρατία και ότι θα έχουμε ένα νέο μοντέλο μεταπολίτευσης για τα επόμενα 50 χρόνια» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Με αφορμή την αποστροφή του λόγου του για τα νέα κόμματα που θα προκύψουν, ερωτηθείς για τη σημερινή πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αντικατασταθεί η Διαύγεια από ένα νέο σύστημα που θα λέγεται Διαφάνεια και θα μπει μέσα και η τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, σχολίασε:

«Έχω διάφορες σκέψεις. Η πρώτη σκέψη είναι ότι αυτό το οποίο λέει ότι να υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη στην Διαύγεια και στις αναθέσεις του Δημοσίου, εμείς το έχουμε ήδη προτείνει στην Θεσσαλονίκη και σε προηγούμενες παρεμβάσεις μας για το πως πρέπει να υπάρξει η διακυβέρνηση της χώρας.

Η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς είναι ένας μεγάλος παράγοντας όχι μόνο ελέγχου της διαπλοκής, της διαφθοράς και μπορεί να μειώσει ένα παχυλό δημόσιο μακροπρόθεσμα, στο οποίο είμαστε υπέρ και να μπορεί να δώσει ευκαιρίες για ένα μεγάλο κοινωνικό κράτος που να είναι πιο αποδοτικό για το οποίο είμαστε υπέρ και θα έπρεπε ήδη να γίνεται αυτό, είτε λέγεται διαύγεια και διαφάνεια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την τρόικα τους λέμε θεσμούς μετά και εταίρους.

Άρα λοιπόν οι λέξεις από μόνες τους δεν αλλάζουν κάτι. Το ζουμί, η ουσία είναι που αλλάζει κάτι. Και μιας και αναφέρεται λοιπόν ο φίλτατος Αλέξης στην Διαφάνεια που θέλει να προτείνει, νομίζω ότι μπορεί να δώσει ο ίδιος το παράδειγμα και να βάλει το νέο του κόμμα πρώτο πρώτο στη Διαφάνεια να ξέρουμε και εμείς από πού και πώς χρηματοδοτείται».

Ως προς το αν εκφράζει πικρία για τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε «γιατί λέτε πικρία; Δεν είμαι μικρό παιδάκι. Έχω πετύχει κανα δυο πράγματα πριν μπω στην πολιτική. Δεν έχω καμία πικρία. Έχει έρθει η ώρα να είμαστε ειλικρινείς με τον Έλληνα πολίτη. Έχει βαρεθεί ο Έλληνας πολίτης τις κωλοτούμπες και να τον προδίδουν και να λέμε στρογγυλά λόγια».

Κασσελάκης: «Η δική μου εισήγηση θα είναι, το εάν να είναι ναι, προχωράμε μπροστά»

Σχετικά με το συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας που αρχίζει τις εργασίες του μεθαύριο και το πώς διαμορφωθούν οι προτάσεις για το μέλλον του κόμματος, επισήμανε:

«Ένα συνέδριο μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Και στο δικό μας συνέδριο και στις προτάσεις που κάνω από εδώ και πέρα για τις καταστατικές αλλαγές, όλα τα μέλη του κόμματος θα μπορούν να είναι σύνεδροι. Βλέπετε με το ΠΑΣΟΚ τι μπάχαλο γίνεται με τους αλγόριθμους και τους παράγοντες και τις μηχανορραφίες.

Λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία χωρίς ενδιάμεσους παραγοντισμούς. Αυτό λοιπόν θα γίνει πράξη στο συνέδριο. Το συνέδριο μπορεί να θέσει ό,τι θέλει ως ζήτημα. Η δική μου εισήγηση θα είναι, το εάν να είναι ναι, προχωράμε μπροστά. Πάμε δυνατά. Ένα χρόνο έχουμε περίπου μέχρι τις εκλογές».

Σχετικά με το αν έχει κατασταλάξει για τις μετεκλογικές συνεργασίες με τα δυνητικά σενάρια που προκύπτουν σήμερα, δήλωσε «έχω κατασταλάξει μέσα μου και θα κάνω την εισήγησή μου στο συνέδριο. Θα παρθεί μια απόφαση από τα μέλη μας από το συνέδριο και θα είναι και για την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη εκλογή. (…)

Θα είναι καθαρή και οριοθετημένη η στάση μας. Αξιακά όχι, δεν θα είναι ευέλικτη. Όσον αφορά στο ποια ζητήματα είναι κόκκινες γραμμές και ποια ζητήματα είναι κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε συμφωνία, για εμάς αυτό θα είναι ξεκάθαρο. Στα υπόλοιπα μπορεί να είναι ευέλικτη. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι το κράτος δικαίου, παραδείγματος χάρη, για εμάς είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά επαναλαμβάνω, το συνέδριο θα επικυρώσει αυτές τις κόκκινες γραμμές».

«Ξέρετε κάτι; Όταν έχεις καταθέσει εκατοντάδες προτάσεις συν αρκετές προτάσεις νόμου, δεν σας λέω μόνο γενικές προτάσεις, φορολογικά κτλ., έχουμε και προτάσεις νόμου για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία. Έχουμε στείλει στα άλλα κόμματα μία ξεκάθαρη πρόταση νόμου βάσει του ιταλικού μοντέλου. Πάλι δεν παντάνε. Άρα, μιλάμε για συνεργασίες και δεν συμφωνούμε στα αυτονόητα. Δεν έχουν καν δημοσιονομικό κόστος» προσέθεσε ο κ. Κασσελάκης.

«Οι μισθοί δεν είναι ζήτημα να αυξηθούν με έναν σοβιετικό τρόπο»

Σε σχέση με την οικονομία και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ανέφερε τα εξής:

«Οι μισθοί δεν είναι ζήτημα να αυξηθούν με έναν σοβιετικό τρόπο. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν από μια οικονομία η οποία όχι μόνο παράγει πλούτο και είναι ανταγωνιστική, αλλά επιτρέπει να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός.

Επιτρέπει σε κάποιον ο οποίος εργάζεται με το ταλέντο του, είτε είναι μηχανικός είτε είναι ό,τι θες, είναι να μπορεί να μπορεί να επιχειρήσει και να έχει μερίδιο της αγοράς και να μπορεί να προσελκύσει καλά ταλέντα, να τους πληρώσει.

Όταν υπάρχει ένα οικογενειοκρατικό, νεποτιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει ρευστότητα από τις τράπεζες, έχεις προκαταβολές φόρου εισοδήματος, γραφειοκρατία, άδειες και ένα κράτος δικαίου που αν μπλέξεις με ένα δικαστήριο θα σου πάρει χρόνια να βρεις την άκρη σου, δεν λειτουργεί. Η οικονομία μας δεν είναι ελεύθερη, δεν είναι ανοικτή. Αυτό είναι το βασικό και το μακροπρόθεσμο πρόβλημα».

Αμβλώσεις και Δαρβίνος

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και του Δημήτρη Νατσιού για τον Δαρβίνο και απαντώντας στο αν φοβάται ενδεχομένως τη συντηρητικοποίηση, τόνισε «θα πάμε πιο πίσω εάν δεν υπάρχουν προοδευτικές φωνές, αν δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι νέοι άνθρωποι να βγουν μπροστά, να πουν ότι αυτές είναι αηδίες. Το λέω τόσο απλά.

Εάν θες να μην υπάρξει συντηρητικοποίηση και σκοταδισμός, όσοι από εμάς νομίζουμε ότι η κανονικότητα είναι δεδομένη, ότι τα δικαιώματα είναι δεδομένα, καλά θα κάνουμε να ξυπνήσουμε, να πολιτευτούμε και να αγωνιστούμε.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο και οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν αποδείξει αυτό. Βλέπετε τι γίνεται εκεί και στο πώς παίρνουν πίσω δικαιώματα και τι κάνουν με την ICE ενάντια σε Αμερικανούς πολίτες.

Άρα χρειάζεται εγρήγορση. Δεν με ανησυχεί επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπλοκάρουν τους σκοταδισμό αυτό αλλά δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε αυτά τα πράγματα αστεία. Αυτά χρειάζονται δράση για να μην γίνουν. (…)

Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το δικαίωμα μιας γυναίκας στο σώμα της, το δικαίωμα μιας γυναίκας στην ασφάλειά της, όπως είπα πριν για την έμφυλη βία που αυτή τη στιγμή δεν έχει νομοθετηθεί επαρκώς, για μένα, για μας, για το Κίνημα Δημοκρατίας, είναι αυτονόητα δικαιώματα και είναι αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα. Συνεπώς, ο καθένας θα κριθεί από τις απόψεις του και τις στάσεις του, αλλά πάνω απ’ όλα από τις πράξεις του.

Και σε αυτό σας καταθέτω ότι εγώ προσωπικά και στο προηγούμενο κόμμα και στο Κίνημα Δημοκρατίας, τώρα, έχω αποδείξει με τις πράξεις μου το ότι δεν κωλώνω σε τίποτα, είτε πρόκειται για να καταγγείλω τη Νέα Δημοκρατία για τριγωνικές συναλλαγές, είτε για τις υποκλοπές της οικογένειας Μητσοτάκη ή ότι άλλο θέλετε να πούμε μέχρι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαφάνεια στην προσωπική ζωή κάποιου. Λένε προσωπική ζωή. Δεν είναι προσωπική ζωή. Είναι ζωή, είναι προσωπική ελευθερία. Θέλουμε μια ελεύθερη κοινωνία;»

Σχετικά με τη δήλωση του Δημήτρη Νατσιού ότι αποκλείονται στα ψηφοδέλτιά του οι ομοφυλόφιλοι, είπε τα εξής: «Πραγματικά θα μπορούσα να πω off air πολλά πράγματα, ειδικά λόγω της στήριξης της Εκκλησίας, όχι της Εκκλησίας ως θεσμός, αλλά ανθρώπων που είναι κληρικών σε αυτό τον χώρο.

Και εγώ είμαι θρησκευόμενος, όπως ξέρετε, χριστιανός και έχω δεχτεί μεγάλη αγάπη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και πραγματικά πιστεύω ότι έτσι πρέπει να δρα η Εκκλησία όσον αφορά στον ανθρωπισμό.

Από κει και πέρα, αυτές οι απόψεις όταν είναι συνυφασμένες και με επιρροή πολιτική της Εκκλησίας, αποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας και το άρθρο 3 να είναι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Το αφήνω εκεί. Πέρα από αυτό, είναι μια αηδιαστική δήλωση και επίσης είναι αναληθής.

Διότι, εκ των πραγμάτων δεν ισχύει για το ίδιο το κόμμα, αυτό το οποίο λέει. Είναι μια δήλωση που μου θυμίζει τους μουλάδες από το Ιράν, σε τέτοια καθεστώτα. Και εντάξει, νομίζω το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε αυτές οι απόψεις να επικρατήσουν. Εμείς θα πάμε μπροστά. Αυτή η χώρα πρέπει να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και όχι να πάει δεκάδες χρόνια πίσω».