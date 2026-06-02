Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Οι έξι βασικοί άξονες

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης (02/06), στη Βουλή, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η οποία υπογράφεται από όλη την ΚΟ του κόμματος.

Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποτελεί η Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα η αναμόρφωση του πλαισίου για την εκδίκαση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται υπουργοί.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην «παράκαμψη» της βουλευτικής ασυλίας και την κάλυψη των υποθέσεων από τον φυσικό δικαστή με ταχύτερες διαδικασίες.

Επιπλέον, όσον αφορά την Δικαιοσύνη, οι αλλαγές επηρεάζουν τη συμμετοχή και των δικαστών στη διαδικασία επιλογής και ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Η πρόταση της ΝΔ περιλαμβάνει αλλαγές και στη Δημόσια διοίκηση που αφορούν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγησή τους.

Στην πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση υπάρχει και η αλλαγή στη χρονική διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την ΝΔ να προτείνει πλέον μία θητεία, εξαετούς διάρκειας.

Όσον αφορά στην οικονομική πολιτική, η πρόταση του Μεγάρου Μαξίμου αφορά τη συνταγματική κατοχύρωση δημοσιονομικού κόφτη, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος, με προϋπολογισμούς που «έκλειναν» με μεγάλα ελλείμματα.

Μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της ΝΔ, ακολουθεί η σύσταση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και η συζήτηση στην Ολομέλεια. Η ψήφιση των προς αναθεώρηση άρθρων σύμφωνα με το Άρθρο 110 του Συντάγματος γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκεται να ενισχύσει τα διλήμματα της κάλπης, λειτουργώντας σύμφωνα με συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ως ένα άτυπο μπρα ντε φερ μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη ημέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030 και έωλων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες.

«Η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη. Η σύγκριση των προτάσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη ΝΔ το 2019 και 2023 και πλέον έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή της «γκρίζας ζώνης».