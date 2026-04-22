Κεδίκογλου:«Έτοιμος να παραιτηθώ για το κόμμα Τσίπρα» - «Εκτός γραμμής» λένε στην Κουμουνδούρου

Αίσθηση προκάλεσε στην Κουμουνδούρου η δήλωση του βουλευτή Εύβοιας Συμεών Κεδίκογλου στα Παραπολιτικά 90,1 ότι θα ήταν έτοιμος να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο επερχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτηριστικά ο κ. Κεδίκογλου ανέφερε πως «ο δημόσιος λόγος, η δημόσια παρουσία αλλά και η εμπειρία του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί την μόνη εναλλακτική σε ένα χώρο που πρέπει να είναι πόλος απέναντι στην κυβέρνηση» και συμπλήρωσε ότι υπάρχει «κλίμα στην πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχουν στο εγχείρημα Τσίπρα».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αν θα προσχωρήσει στο επερχόμενο κόμμα, είπε: «Είναι λίγο πρόωρο από πλευράς θεσμικότητας που δεν έχει ανακοινωθεί αλλά θέλετε να αφήσουμε τα τυπικά και να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας ναι, είμαι έτοιμος να το κάνω.»

Όσο για το αν θα ήθελε κι άλλους συναδέλφους μαζί του, απάντησε ο βουλευτής:

«Φυσικά θα ήθελα αλλά δεν είναι μόνο ότι το θέλω είναι ότι θα έρθουν κιόλας γιατί μιλάω με συναδέλφους. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα της πλειοψηφίας των συναδέλφων να βοηθήσουν αυτό το νέο εγχείρημα».

Στελέχη της Κουμουνδούρου αναφέρουν πως είναι εκτός γραμμής μία τέτοια δήλωση καθώς το κόμμα λέει συντεταγμένα να γίνει οποιαδήποτε συνεργασία με προοδευτικές δυνάμεις ενώ υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε να τεθεί ακόμα και εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ωστόσο δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις παρότι γνωρίζουν στην Κουμουνδούρου ότι ίσως είναι και άλλοι βουλευτές που ενδεχομένως αποχωρήσουν όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές.

Με ενδιαφέρον αναμένεται το μήνυμα που ενδεχομένως στείλει ο Σωκράτης Φάμελλος από το Φόρουμ των Δελφών.