Μετά τον σάλο ο Αρβανίτης διευκρινίζει: «Δεν μίλησα για εκλογική νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων»

Μετά τον σάλο που ξέσπασε από τις δηλώσεις του για τις «πειραγμένες» εκλογές του 2023, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης επανέρχεται με διευκρινήσεις.

Σε πρωινή του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αρβανίτης επεσήμανε πως «δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων».

«Το τι εννοώ είναι σαφές. Εκείνο που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μιλώντας για εκβιασμούς. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε δύο βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;» διερωτήθηκε ο ευρωβουλευτής.

Επομένως, συμπέρανε, οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων».

«Η δικογραφία (σ.σ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους Διευθυντές και Γενικούς Γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του» συνέχισε.

«Σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιο, ο οποίος, ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα» κατέληξε ο κ. Αρβανίτης.