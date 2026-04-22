Μενού

Μετά τον σάλο ο Αρβανίτης διευκρινίζει: «Δεν μίλησα για εκλογική νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης δίνει εξηγήσεις αναφορικά με τα όσα είπε για τις «πειραγμένες» εκλογές του 2023.

Reader symbol
Newsroom
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Μετά τον σάλο που ξέσπασε από τις δηλώσεις του για τις «πειραγμένες» εκλογές του 2023, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης επανέρχεται με διευκρινήσεις. 

Σε πρωινή του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, ο κ. Αρβανίτης επεσήμανε πως «δεν μίλησα ποτέ για νοθεία, αλλά για αλλοίωση συνειδήσεων». 

«Το τι εννοώ είναι σαφές. Εκείνο που ξεκίνησε την ιστορία της συνέντευξης είναι ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ προσπαθεί να μειώσει την αξία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, μιλώντας για εκβιασμούς. Το δεύτερο που είχα πει είναι ότι η κυβέρνηση είχε δύο βραχίονες: ο ένας παρακολουθούσε, ο άλλος μοίραζε κρατικό χρήμα. Η δικαιοσύνη έχει παρέμβει στο πώς διενέμετο το κρατικό χρήμα. Αυτό δεν δημιουργεί αλλοίωση συνειδήσεων στον δρόμο προς τις κάλπες;» διερωτήθηκε ο ευρωβουλευτής.

Επομένως, συμπέρανε, οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων».

«Η δικογραφία (σ.σ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) μιλάει για εγκληματική οργάνωση με κάθετη δομή. Πόσους υπουργούς έχει αλλάξει η ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσους Διευθυντές και Γενικούς Γραμματείς; Ποιανού ήταν αυτές οι επιλογές; Του κ. Μητσοτάκη. Στο Predator πώς ήταν η δομή; Κάθετη. Ποιος είχε πάρει την ΕΥΠ στο γραφείο του; Ο κ. Μητσοτάκης. Ποιον είχε βάλει αρχηγό της ΕΥΠ; Τον κ. Κοντολέων. Γιατί άλλαξε τον νόμο και έβαλε τον κ. Κοντολέων που δεν είχε τότε τα προσόντα; Ποιον είχε ακόμα υπεύθυνο στο γραφείο του; Τον ανιψιό του» συνέχισε. 

«Σας εξηγώ λοιπόν πολιτικά: είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό τέτοιο, ο οποίος, ουσιαστικά προσπαθούσε να αλλοιώσει τις συνειδήσεις των πολιτών και αυτό κάνει ακόμα» κατέληξε ο κ. Αρβανίτης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ