Κεφαλά για την καταγγελία της κουνιάδας της κατά Κωνσταντοπούλου: «Αν δούλευε ή όχι στην Πλεύση Ελευθερίας θα φανεί»

Να διατηρήσει ίσες αποστάσεις θέλησε σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά σε σχέση με την καταγγελία της κουνιάδας της σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Τζώρτζια Κεφαλά ρωτήθηκε σχετικά με την καταγγελία για ηθική παρενόχληση, εξευτελιστική συμπεριφορά στον χώρο εργασίας και μη καταβολή μισθών στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τόνισε ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση γιατί πρόκειται για την οικογένειά της.

«Η αλήθεια θα φανεί στην πορεία. Είμαι σε δύσκολη θέση διότι πρόκειται για την οικογένειά μου και, όπως βλέπετε, η πολιτική δεν διστάζει να μπει στις οικογένειες. Είναι πολύ δύσκολο για μας. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια θα φανεί» ανέφερε η Τζώρτζια Κεφαλά.