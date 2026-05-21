Κελεμπίες στην ελληνική Βουλή - Ποιοι είναι Καταριανοί που κάθισαν στα έδρανα

Συνεδριάζει η Βουλή των Ελλήνων και από τις εικόνες που δημοσιεύονται από τον χώρο, ξεχωρίζουν εκείνες που δείχνουν άτομα με κελεμπίες να κάθονται στα έδρανα.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, πρόκειται για μέλη της επίσημης αντιπροσωπείας του Συμβουλίου του Κατάρ, που ήρθαν στη χώρα στο πλαίσιο επίσημης πρόσκλησης.

Αντιπροσωπεία του Κατάρ στη Βουλή | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η απρόσμενη εικόνα συνοδεύτηκε και από την επίσημη προσφώνησή τους από το προεδρείο.

Σημειώνεται πως η Βουλή συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη (21/05), αναφορικά με το αίτημα για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε σχέση με τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Αντιπροσωπεία του Κατάρ στη Βουλή | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI