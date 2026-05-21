ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρχισε η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

Την Πέμπτη συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ (21/5), με φόντο τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής κατόπιν αιτήματος της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του, ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Πρωταγωνιστές της διαδικασίας είναι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους εξετάζεται η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, έντονο ήταν το κλίμα τις τελευταίες ημέρες και ιδιαίτερα έντονο αναμένεται να είναι και το επόμενο κοινοβουλευτικό 48ωρο.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδικασία στην Ολομέλεια

Η διαδικασία στην Ολομέλεια προβλέπει δύο κύκλους τοποθετήσεων, με συνολικά 30 βουλευτές να λαμβάνουν τον λόγο, ενώ οι εισηγητές, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, η Βουλή θα προχωρήσει σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη για τη λήψη της τελικής απόφασης σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι δύο πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία που αφορά τα πρόσωπά τους. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν από το βήμα της Ολομέλειας και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους απέναντι στις κατηγορίες που διατυπώνονται.

Τόσο ο Σπήλιος Λιβανός όσο και η Φωτεινή Αραμπατζή έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως είναι αθώοι και απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις υπό διερεύνηση καταγγελίες.