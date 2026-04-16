Κεραμέως, Δένδιας, Γεωργιάδης: Στον Ευαγγελισμό στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Ακόμη βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μυλωνάκης και το παρών έδωσαν σήμερα το απόγευμα και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ανάμεσά τους, όπως φαίνεται και από το βίντεο του Orange Press Agency, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης,ο σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος, η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη στον Ευαγγελισμό για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Μυλωνάκη στον Ευαγγελισμό τρεις φορές από την ημέρα της νοσηλείας του.

Ο πρωθυπουργός μετέβη και σήμερα (16/4) στο νοσοκομείο μετά τις ομιλίες του στη Βουλή, ώστε να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

