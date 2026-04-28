Κεραμέως για την ένοπλη επίθεση στον ΕΦΚΑ: «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον τραυματία»

Με μήνυμά της στα social media, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σημείωσε, για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, πως «Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη».

Κατά το ΑΜΠΕ, η υπουργός σημειώνει: «Από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρίσκομαι για την Υπουργική Διάσκεψη ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, ενημερώθηκα για την επίθεση 89χρονου σε κατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό.

Η σκέψη μας βρίσκεται με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε. Η στήριξή μας θα είναι ολόπλευρη. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και την Υφυπουργό οι οποίοι φθάνουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ ήδη βρίσκεται εκεί η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΣΥ».

Επίθεση στον ΕΦΚΑ: Βγήκε «παγανιά» και στη Λουκάρεως ο δράστης

Μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, σημειώθηκε άλλο ένα συμβάν με πυροβολισμούς, με τον ίδιο δράστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, ο 89χρονος άνδρας, αφότου τραυμάτισε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, έφυγε από το σημείο και κινήθηκε προς το Εφετείο στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε άλλα τρία άτομα.

Στη συνέχεια, άφησε το όπλο στο σημείο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών, αλλά η αστυνομία κάνει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηλικιωμένου.

Το άτομο, κατά την ίδια πηγή, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Η επίθεση στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού

Το περιστατικό στην υπηρεσία έλαβε χώρα περί τις 10:30 όταν ο άνδρας μπήκε σε γραφεία που βρίσκονται στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως στον Κεραμεικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένας 89χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ρακοσυλλέκτης, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας υπάλληλος στο πόδι, στον οποίο οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία.

Το άτομο παρελήφθη, τελικά, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.