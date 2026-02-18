Κικίλιας: «Ο δυτικός πολιτισμός απειλείται από τους παράνομους μετανάστες - Στηρίζω το Λιμενικό»

Για τη διαδικασία σχετικά με τη διερεύνηση των συνθηκών του ναυαγίου στη Χίο, τον ρόλο και το έργο του Λιμενικού, και την ανάγκη προστασίας της χώρας από την παράνομη μετανάστευση, μίλησε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Αναφορικά με το δυστύχημα στη Χίο, ο υπουργός είπε ότι «η Ένορκη Διοικητική Εξέταση προχωρά κανονικά από αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη. Οι εμπειρογνώμονες, οι ειδικοί, ο διενεργών την ΕΔΕ κ.ο.κ. κάνουν τη δουλειά τους.

Όπως προχωράει και το άλλο κομμάτι, το δικαστικό, γιατί εγώ εκ της θέσεώς μου δεν παρεμβαίνω σε αυτές τις διαδικασίες, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα».

Κικίλιας: «Ο δυτικός πολιτισμός απειλείται από τους μετανάστες»

Σημείωσε, ωστόσο, ότι λυπάται που «αυτή τη θεσμικότητα, την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό δεν τη βλέπω σε ορισμένους άλλους συναδέλφους. Απάντησα στις ερωτήσεις τους στη Βουλή, σε μια διαδικασία που διήρκεσε 4 ώρες.

Δεν είναι δυνατόν να θέλουν αυτοί να υποκαταστήσουν τους πραγματογνώμονες - εγώ δεν είμαι και το λέω ειλικρινώς - τους ειδικούς, τους δικαστές, τους μεταφραστές κ.ο.κ., να θέλουν να μπαίνουν στα νοσοκομεία, να παρεμβαίνουν σε ρόλο ο οποίος υπάρχει διοικητικά ή δικαστικά και πρέπει να τον σεβαστούμε».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση, στηρίζουμε το Λιμενικό Σώμα. Έχουμε θαλάσσια σύνορα. Στηρίζουμε τους νησιώτες μας μέχρι και το τελευταίο ακριτικό νησί της χώρας, όπως και τις ηπειρωτικές περιοχές μας και τα σύνορά μας.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε, σε καμία των περιπτώσεων, ότι ο δυτικός πολιτισμός μας, η σύγχρονη ιστορία μας και η πιο παλιά, ο πολιτισμός μας, η ασφάλειά μας, η θρησκεία μας, ο τρόπος ζωής μας μπορεί να αμφισβητηθεί από οποιονδήποτε θέλει να μπει παράνομα στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στο Μόναχο και στο Νταβός, μίλησαν για ευρωπαϊκή ασφάλεια και για ανάγκη αμυντικής θωράκισης της ηπείρου και των κρατών-μελών.

Δεν μου είναι εύκολο να σκεφτώ πώς αυτό θα γίνει με τη σκέψη κάποιων περί ανοιχτών συνόρων. Και τους εξήγησα στη Βουλή ότι αυτή η πολιτική των ανοιχτών θαλάσσιων συνόρων οδήγησε το 2015, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σε εκατοντάδες νεκρούς, πνιγμένους.

Προφανώς, δεν κρίνω τα κίνητρα κανενός και λέω στην αντιπολίτευση ότι "δέχομαι την κοινωνική ευαισθησία σας και ότι η δική σας εκκίνηση γίνεται από έναν όμοιο πατριωτισμό με τον δικό μας". Αλλά κακά τα ψέματα. Ούτε θα αφήσουμε στο έλεος του Θεού τις γειτονιές της Αθήνας, όπου υπάρχει μεγάλο και συσσωρευμένο πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια λόγω της παράνομης μετανάστευσης, ούτε τα νησιά μας».