Κικίλιας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν πρέπει να αλλοιωθεί»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο έδωσε το «παρών» και μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κικίλιας εστίασε στην ιστορική πορεία της παράταξης, στις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και στο έργο του υπουργείου του.

Ξεκινώντας την παρέμβασή του, ο υπουργός έκανε μια αναδρομή στην ιστορία της κεντροδεξιάς παράταξης, από το Λαϊκό Κόμμα και τον Ελληνικό Συναγερμό μέχρι τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Όπως σημείωσε, «γενιές στελεχών, μελών και πολιτών έδωσαν ιδεολογικές και πολιτικές μάχες, επένδυσαν ελπίδες και όνειρα στην παράταξη και τη διατήρησαν διαχρονικά ως τη μοναδική μεγάλη πολιτική δύναμη με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες στον τομέα της ευθύνης του, δηλώνοντας: «Στα νησιά μας, τρέχουμε έργα λιμενικών υποδομών αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε λιμάνια, λιμενοβραχίονες, αγκυροβόλια, μαρίνες».

Διατήρηση της πολιτικής ταυτότητας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κικίλιας στη διαφύλαξη των αρχών του κόμματος. «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι οι βάσεις της παράταξης αποτελούν το ιστορικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν».

Αναφερόμενος στις διεθνείς και εγχώριες κρίσεις που διαχειρίστηκε η κυβέρνηση από το 2019 (πανδημία, φυσικές καταστροφές, γεωπολιτικές εντάσεις), σημείωσε ότι προστατεύθηκε αποτελεσματικά η κοινωνία. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας εποχής δεν πρέπει να γίνεται με όρους εντυπωσιασμού, υποκαθιστώντας την ιδεολογική ψυχή του κόμματος.

Σύνδεση με την κοινωνία και αξιοκρατία

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ΝΔ οφείλει να παραμείνει σε διαρκή επαφή με τους πολίτες, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «το να συνομιλούμε με τον λαό στη γλώσσα του δεν είναι τεχνική επικοινωνίας, αλλά προϋπόθεση πολιτικής ηγεμονίας».

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο κ. Κικίλιας ανέδειξε την ανάγκη για μια πολιτική που προσφέρει προοπτική στις παραγωγικές δυνάμεις και ενισχύει την κοινωνική συνοχή:

«χρειαζόμαστε μια πολιτική που να επιτρέπει στο παιδί του εργάτη, του αγρότη, του μικρομεσαίου και του ελεύθερου επαγγελματία να προχωρά μπροστά όχι επειδή ανήκει σε μηχανισμούς, αλλά επειδή αξίζει», προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία δεν είναι σύστημα αναπαραγωγής ελίτ, αλλά δυνατότητα κοινωνικής ανόδου μέσα από την προσπάθεια».

Τέλος, επεσήμανε ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους και όχι τους αριθμούς, ανταποκρινόμενη στις αξίες, το ήθος και το καθήκον που αναζητά η κοινωνία.