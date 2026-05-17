Με την εκλογή της νέας Πολιτικής Επιτροπής και την καθοριστική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

«Από τα 16 Συνέδρια που έχουμε διοργανώσει σχεδόν τα 7 τα μισά έχουν διοργανωθεί με εμένα πρόεδρο και αυτό κάτι λέει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του και πρόσθεσε: «είναι δίκαιο να είμαστε περήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία της πολιτικής σταθερότητας περιγράφοντας εκ νέου της προτεραιότητες του για την επόμενη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

«Είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη, διαπίστωσα έναν υγιή προβληματισμό για το πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να βελτιώσουμε τις αστοχίες μας» σημείωσε ο Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως μόνο η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα τις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αμέσως το στίγμα της παράταξης, υπογραμμίζοντας τον προσανατολισμό της προς την επόμενη ημέρα:

«Η πιο καθοριστική από τις διαφορές μας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις είναι το ενδιαφέρον μας για τις προκλήσεις που έρχονται από το μέλλον.»

Στη συνέχεια, εξειδίκευσε αυτή την προσέγγιση εστιάζοντας στον ρόλο της σύγχρονης εξέλιξης και στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι η ώρα να αναζητήσουμε λύσεις που θα επιστρατεύουν την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών.»

Περνώντας στο κομμάτι της πολιτικής αξιοπιστίας της κυβέρνησης και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί με τους πολίτες, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση:

«Κάθε μας δέσμευση γίνεται πράξη - η Συμφωνία Αλήθειας γίνεται Συμβόλαιο Αποτελέσματος»

Βάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για την επόμενη περίοδο, κάλεσε τα στελέχη και την κοινωνία σε έναν κοινό βηματισμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα:

«Δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει Μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030»

Τα 4 «σίγμα» της κοινωνίας

Αντιπαραβάλλοντας το αναπτυξιακό σχέδιο της παράταξης με τις θέσεις και την τακτική της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε με νόημα:

«Ενώ εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοί μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν.»

Κλείνοντας την ομιλία του, άσκησε δριμεία κριτική στα αφηγήματα των άλλων πολιτικών δυνάμεων, αντιτάσσοντας τις ξεκάθαρες και ώριμες απαιτήσεις των ίδιων των πολιτών:

«Κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981. Κι όμως, ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν. Την ώρα που η κοινωνία τους απαντά με 4 αιτήματα με το «σίγμα» κεφαλαίο: Σταθερότητα και Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια»

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τη θέση του κόμματος απέναντι στον πολιτικό ανταγωνισμό, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, η ΝΔ είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα»

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός μίλησε σε έντονο ύφος για τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και την εύκολη κριτική, επισημαίνοντας:

«Αφήνουμε αιχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ τους λαϊκιστές και τους παραδίδουμε στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ»

Αναφερόμενος στον εθνικό και ενωτικό χαρακτήρα της παράταξης, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη διαχρονική της ταυτότητα και πρόσθεσε με έμφαση:

«Αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες - η σημαία της νίκης θα έχει πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει ολες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες - Το 16ο Συνέδριο απέδειξε την πολιτική κυριαρχία των ιδεών της πατριωτικής, λαϊκής και φιλελεύθερης δύναμης την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 52 χρόνια.»

Το διακύβευμα της κάλπης

Θέτοντας το καίριο ερώτημα για το μέλλον της διακυβέρνησης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προσδιορίζει τους πραγματικούς αντιπάλους της χώρας:«Γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία;» - Γιατί έχουμε για σταθερή πυξίδα μας το σύνθημα «το είπαμε το κάναμε» -Δεν διαλέγουμε αντίπαλο, οι δικοί μας εχθροί είναι μόνο τα προβλήματα.»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξήγησε τη σημασία της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί εθνική προτεραιότητα:

«Η τρίτη εκλογική νίκη δεν είναι κομματικός αυτοσκοπός. Είναι εθνική ανάγκη για μία ισχυρή εντολή, ώστε η πατρίδα να μην βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών»

Ολοκληρώνεται σήμερα το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, με τις εργασίες να κλείνουν με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.

