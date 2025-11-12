Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το στεφάνι για τους πεσόντες των Παγκοσμίων Πολέμων και η κόκκινη παπαρούνα

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες (11/11) για την επέτειο της λήξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου προς τιμήν των πεσόντων έδωσε «το παρών» η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Το πρωί της Τρίτης παρευρέθηκε στο Πολεμικό Κοιμητήριο Φαλήρου μαζί με τους πρέσβεις της Βρετανίας και της Γαλλίας, στρατιωτικούς και άλλους φορείς καταθέτοντας στεφάνι.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο μνημείο πεσόντων των δύο Παγκοσμίων Πολέμων | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Είχα την τιμή να παραστώ μαζί με τους Γάλλους και Βρετανούς συμμάχους μας στην Ελλάδα σε δύο σεμνές τελετές για την 11η Νοεμβρίου και τη μνήμη της Ανακωχής που έβαλε τέλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταθέτοντας στεφάνια μαζί, αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους όσοι υπηρέτησαν και θυσιάστηκαν - συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 Αμερικανών στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους.

Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει το τίμημα του πολέμου, τη δύναμη των συμμαχιών μας και την κοινή μας ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και την ελευθερία» ανέφερε σε ανάρτησή της.

I was honored to join our French and British allies in Greece at two solemn ceremonies to mark November 11 and remember the Armistice that ended the First World War. By laying wreaths together, we pay tribute to all who served and sacrificed — including more than 100,000 American… pic.twitter.com/NBwwws2itu — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 11, 2025

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προχώρησε επίσης σε κατάθεση στεφάνου στον ανδριάντα του Μονίμου Υπαξιωματικού, στο Άλσος του Ελληνικού Στρατού στο Γουδή.

«Χθες, καθώς τιμούσαμε τα γενναία μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας που θυσιάστηκαν τόσο πολύ στην υπηρεσία του Έθνους μας, είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο Μνημείο του Στρατιώτη στο Γουδή, στην Αθήνα.

Το μνημείο τιμά τους πολλούς Ελληνοαμερικανούς που, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προσφέρθηκαν εθελοντικά να υπηρετήσουν τη χώρα τους και πολέμησαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Εκπαιδευμένοι υπό την καθοδήγηση του πρώτου Ελληνογεννημένου αποφοίτου της Στρατιωτικής Ακαδημίας του West Point, αυτοί οι νέοι άνδρες ενσαρκώνουν τη βαθιά και διαρκή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελληνικής Δημοκρατίας.»

Yesterday, as we remembered the brave members of our armed forces who sacrificed so much in service of our Nation, I was honored to lay a wreath at the Soldier Monument in Goudi, Athens. The monument commemorates the many Greek Americans who, during World War II, volunteered to… pic.twitter.com/9quB5mD0ld — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 12, 2025

Η σημασία της κόκκινης παπαρούνας στο πέτο

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες φορώντας στο πέτο την χαρακτηριστική κόκκινη παπαρούνα που χρησιμοποιείται ως σύμβολο μνήμης και σεβασμού κυρίως στις χώρες της Κοινοπολιτείας για να τιμηθούν όσοι έπεσαν σε πολέμους, ιδίως στον Α' Παγκόσμιο.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Βρετανό πρέσβη. | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ως σύμβολο έχει τη προέλευσή του στο ποίημα «In Flansers Fields» του Τζον ΜακΚρέι, Καναδού στρατιωτικού γιατρού, που γράφτηκε το 1915. Σε αυτό αναφέρονται παπαρούνες που φύτρωσαν ανάμεσα στους τάφους των πεσόντων στρατιωτών στη Φλάνδρα.

Η παπαρούνα που ανθίζει πάνω σε κατεστραμμένη γη, έγινε σύμβολο ζωής, θυσίας και ελπίδας μετά τον πόλεμο.