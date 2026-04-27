ΚΚΕ για υποκλοπές: «Κανένας αυτονόητος σεβασμός για μία διορισμένη δικαιοσύνη»

Σε δομικό στοιχείο του συστήματος θεωρεί ότι υπάγεται η παραμονή στο αρχείο της υπόθεσης για τις υποκλοπές το ΚΚΕ, κατηγορώντας για απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα το Περισσός τονίζει ότι: «Η πολύ βολική για την κυβέρνηση απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να κρατήσει στο αρχείο τη δυσώδη υπόθεση των υποκλοπών, πέρα από τα ερωτηματικά και την οργή που δικαιολογημένα προκαλεί, αναδεικνύει ότι οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης αποτελούν συστατικό στοιχείο του αστικού “κράτους δικαίου”».

ΚΚΕ: «Δεν υπάρχει αυτονόητος σεβασμός για διορισμένη δικαιοσύνη»

«Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και αποκαλύψεις, τόσο το αίτημα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου να ξεκινήσει έρευνα για το αδίκημα της κατασκοπείας, όσο και οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της ισραηλινής εταιρείας για συναλλαγές με κρατικές αρχές, επιβάλλουν την ανάγκη να αποκαλυφθούν οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος όλες οι υποθέσεις παρακολουθήσεων – συνακροάσεων, αυτονόητα και αυτές σε βάρος του ΚΚΕ που είχαν γίνει σύστημα από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις».

Ακολούθως το ΚΚΕ επισημαίνει πως: «Πάνω απ’ όλα αυτό που απαιτείται είναι ο λαός και η νεολαία να βάλουν στο στόχαστρο τον “μεγάλο ένοχο”, δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, που με τη βούλα του “κράτους δικαίου της ΕΕ” έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, ώστε “ουδείς να μην εξαιρείται των παρακολουθήσεων”.

Η δε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί “αυτονόητου σεβασμού” στις αποφάσεις και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, δεν έχει καμία αξία από τη στιγμή που ως γνωστόν η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για την κατάργηση της συγκεκριμένης συνταγματικής διάταξης».