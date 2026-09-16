Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τον Μάκη Βορίδη, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της παρουσίας της στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη διαδρομή του υπουργού πριν από την ένταξή του στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς τον «σταγονίδιο που έγινε δεξαμενή χουντικού υγρού». Απευθυνόμενη, μάλιστα, προς τα κυβερνητικά έδρανα, υποστήριξε ότι στο παρελθόν «χειροκροτούσατε τον αντίστοιχο του Κασιδιάρη».

«Ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα που εκστόμισε ο χουντικός Βορίδης και χειροκροτούσατε;», διερωτήθηκε, συνεχίζοντας την επίθεσή της προς την κυβέρνηση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ακόμη ότι «το καλύτερο πολίτευμα είναι το σημερινό που κυριαρχούν ο Βορίδης, ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης».

«Κάθε πέτρα που σηκώνουμε εμφανίζει ένα κυβερνητικό στέλεχος»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκτεινε την κριτική της συνολικά προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι σε σειρά υποθέσεων που αναδεικνύονται προκύπτουν πρόσωπα με διασυνδέσεις με κυβερνητικά στελέχη.

«Πώς γίνεται κάθε πέτρα που σηκώνουμε να εμφανίζεται ένα στέλεχος της κυβέρνησης;», ανέφερε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα πυρά της, μεταξύ άλλων, προς τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γιώργο Πατούλη.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην κοινοβουλευτική στήριξη κυβερνητικών επιλογών, υποστήριξε ότι «η ενίσχυση με την οποία ψηφίστηκε η πρόταση της ΝΔ είναι τα ορφανά της ΧΑ που ψηφίζουν τα νομοσχέδιά σας».

«Εκεί έχετε διολισθήσει», ανέφερε.

Η καταγγελία για την κάλυψη από την ΕΡΤ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική κάλυψη της παρουσίας της στη ΔΕΘ από την ΕΡΤ, καταγγέλλοντας ότι η μετάδοση διακόπηκε όταν έκανε αναφορά σε «σταγονίδια της Χούντας μέσα στην κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη αναφορά ήταν η τελευταία που μεταδόθηκε πριν διακοπεί η κάλυψη. «Μετά έπεσε μαύρο και κάρτα από την ΕΡΤ», υποστήριξε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε ακόμη τη Νέα Δημοκρατία «μια απομονωμένη κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει κανέναν να συμφωνήσει μαζί της».

Αιχμές για Φλωρίδη και ΠΑΣΟΚ

Στο στόχαστρο της κριτικής της βρέθηκε και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αναφέρεται παράλληλα και στην Άννα Διαμαντοπούλου.

«Ο κ. Φλωρίδης πηγαίνει μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου, τους έχω δει μαζί», ανέφερε, καλώντας το ΠΑΣΟΚ «να δει τι συμβαίνει» με τον υπουργό Δικαιοσύνης και υποστηρίζοντας ότι έχει «μεγάλη παρέμβαση» στο κόμμα.

Επανέφερε την πρόταση για 1.000 ευρώ στις μητέρες

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέφερε, τέλος, την πρότασή της για καταβολή 1.000 ευρώ τον μήνα σε κάθε μητέρα μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει παρουσιαστεί από την Πλεύση Ελευθερίας ως μέτρο προστασίας της μητρότητας.

«Τολμάτε;», είπε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι το κράτος διαθέτει μεγαλύτερα ποσά σε πρόσωπα και συμφέροντα που, κατά την ίδια, συνδέονται με την κυβερνητική εξουσία.