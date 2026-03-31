Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Το σκάνδαλο Watergate ωχριά μπροστά στη μαφία Μητσοτάκη»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατήγγειλε σε παρέμβασή της νωρίτερα σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, πως «Η κυβέρνηση παίζει τα ρέστα της για την παραμονή της στην εξουσία και τη συγκάλυψη των εγκλημάτων που έχει διαπράξει»,

Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε «εγκληματική οργάνωση» την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με προεξάρχοντα τον ίδιο τον πρωθυπουργό και με τη μεθοδολογία της μαφίας.

Κατήγγειλε παράλληλα «δικαστικό και εισαγγελικό καθεστώς, που παίζει τα ρέστα του» στην στήριξη της κυβέρνησης και τη συγκάλυψη, για να σχολιάσει ότι το σκάνδαλο Watergate της δεκαετίας του ‘70, ωχριά μπροστά στο «Μητσοτάκης gate» της δεκαετίας του 2020.

Κωνσταντοπούλου: «Η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια»

«Η κοινωνία είναι εκτεθειμένη σε έναν ανείπωτο καθεστωτισμό και σε ένα δικαστικό και εισαγγελικό καθεστώς, το οποίο παίζει τα ρέστα του, προκειμένου να υποστηλώσει και να σταθεροποιήσει ένα αδυσώπητο, σκοτεινό κυβερνητικό καθεστώς», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης σε «βρώμικο παρασκήνιο» και σε «σκοτεινούς μηχανισμούς» με «λειτουργούς που κάνουν τα στραβά μάτια» σε όσα έχουν συμβεί με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές.

«Η Παρασκευή 3 Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα που μπορεί να γίνει η συζήτηση με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, για τα ζητήματα των υποκλοπών. Ο κ. Μητσοτάκης όμως κρύβεται, γιατί αυτός δεν θέλει να γίνει καμία δίκη που τον αφορά.

Δεν θέλει να γίνει η δίκη η δική του, του Δημητριάδη, και όλων των εμπλεκόμενων στις υποκλοπές. Δεν θέλει να γίνει η δίκη η δική του, του Καραμανλή, του Χατζηδάκη, του Χρυσοχοϊδη και όλων των εμπλεκόμενων στις Μεταφορές.

Δεν θέλει να γίνει η δική του, του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού, του Χαρακόπουλου - αδελφού του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ - και όλων των εμπλεκόμενων στην αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος. Δεν θέλει να γίνει καμία δίκη που αφορά την εγκληματική δράση αυτής της κυβέρνησης», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.