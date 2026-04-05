Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, προχώρησε σε μια παρέμβαση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς, μιλώντας ανοιχτά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» για μια πρωτοφανή ενορχήστρωση συγκάλυψης γύρω από το εθνικό έγκλημα των Τεμπών.

Με δηλώσεις-φωτιά, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, ωμούς εκβιασμούς λειτουργών της, αλλά και σκηνές ντροπής με άσκηση αστυνομικής βίας σε βάρος των οικογενειών των θυμάτων έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

Το «φασίζον» παρασκήνιο και οι εκβιασμοί στη Δικαιοσύνη

Ρίχνοντας ευθέως τα βέλη της στον υπουργό Δικαιοσύνης και την ηγεσία των δικαστικών ενώσεων, η συνήγορος των οικογενειών ξεσκέπασε ένα σκοτεινό τρίγωνο αλληλεξάρτησης, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει ως μοναδικό στόχο το θάψιμο των αποδεικτικών στοιχείων και την προστασία των πραγματικών ενόχων.

«Εμείς δεν πήραμε αντίγραφα της δήλωσης αποχής της. Μπορεί να τα έχει πει στον κύριο Φλωρίδη και στον κύριο Σεβαστίδη. Εμάς δεν είπε τους λόγους. Δεν προβλέπεται οι ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων να παρεμβαίνουν σε ανοιχτές δίκες. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Ότι εδώ έχουμε μια ένωση δικαστών και εισαγγελέων με έναν πρόεδρο τον Σεβαστίδη, ο οποίος πολιτεύεται, συναλλάσσεται με τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον Φλωρίδη, του κάνει τα χατίρια, όπως του τα κάνουν και οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων.

Ζούμε δυστυχώς σε μια συνθήκη στην οποία, ενώ διακυβεύονται τα πιο σοβαρά, δηλαδή η δικαιοσύνη στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, σε μια υπόθεση στην οποία αποδεδειγμένα η κυβέρνηση και όλοι όσοι την εξυπηρετούν εξαφανίζουν στοιχεία, να αλλοιώνουν στοιχεία, να καταστρέφουν βιολογικό υλικό, να μπαζώνουν το χώρο.

Είναι αποδεδειγμένο ότι μπάζωσαν τον τόπο του εγκλήματος και πήρανε τα υπολείμματα των ανθρώπων και των παιδιών και τα πετάξανε σαν να ήταν σκουπίδια. Και είναι ο ίδιος που έχει πει τέρμα τα Τέμπη, τέρμα οι κλάψες.

Αυτός λοιπόν ο τύπος, αυτό το φασίζον πρόσωπο έχει καταφέρει με εκβιασμούς και με συναλλαγή να έχει στο χέρι του τις ενώσεις. Όχι όλες, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων»

Βολές κατά Φλωρίδη: «Ένα τιποτένιο υποκείμενο»

Στρέφοντας το βλέμμα στις ίδιες τις συνθήκες διεξαγωγής της πολυαναμενόμενης δίκης, οι περιγραφές γίνονται εξοργιστικές. Με έναν πρωτοφανή χαρακτηρισμό για τον υπουργό Δικαιοσύνης, στιγματίζει όχι μόνο την περιφρόνησή του προς τις μανάδες που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά και τον ανεπίτρεπτο αποκλεισμό του κοινού και των δημοσιογράφων από μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι το απόλυτο σύμβολο δημόσιας λογοδοσίας.

«Ο Φλωρίδης είναι ένας άνθρωπος, ένα τιποτένιο υποκείμενο, που νομίζει ότι μπορεί να ειρωνεύεται μια μάνα – γιατί το είπε για την κυρία Καρυστιανού – ότι μπορεί να ειρωνεύεται μια μάνα για όποια απόφασή της. Δεν του πέφτει λόγος. Όλοι οι γονείς εκεί είναι γονείς. Όλοι. Όλοι οι συγγενείς εκεί είναι συγγενείς. Όλοι οι τραυματίες και οι επιζώντες και επιζώσες έχουν δικαίωμα να είναι εκεί.

Αυτές οι συνθήκες είναι πρωτοφανείς και υπάρχει τεράστια ευθύνη στην Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, που ενώ ήταν εκεί, δεν αντέδρασε ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη δεόντως.

Σε αυτή τη δίκη την πρώτη φορά δεν υπήρχε χώρος για να κάτσει κανείς, ούτε εμείς οι συνήγοροι, ούτε οι συγγενείς, ούτε το ακροατήριο, ούτε οι δημοσιογράφοι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά τα τέσσερα που ανέφερα είναι όλα προϋποθέσεις της δίκης και δημόσιας δίκης. Δεν νοείται δίκη πριβέ που κάθονται μόνο οι συνήγοροι, οι κατηγορούμενοι και οι συγγενείς διάδικοι.

Την Τετάρτη, δεν αφήσανε πολίτες να μπουν. Και είναι ντροπή για την Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων που δεν ανέφερε τίποτε γι’ αυτό»

Η κορύφωση της θεσμικής παρακμής, ωστόσο, αποτυπώθηκε στις πόρτες του δικαστηρίου. Αντί για σεβασμό στον πόνο, οι συγγενείς αντιμετώπισαν τον αυταρχισμό και τη σωματική βία από τις αστυνομικές δυνάμεις, ένα γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια εκφοβισμού όσων ζητούν δικαίωση.

«Έκαναν έλεγχο και ασκήσανε βία σε συγγενείς. Ασκήθηκε βία στην είσοδο. Ασκήθηκε βία στον Κριστιάν Ρούτσι, τον αδερφό του Ντένη, που τον είχαν περικυκλώσει και χρειάστηκε να παρέμβει η μάνα του και ο πατέρας του. Ασκήθηκε βία στην είσοδο στον Πάνο Ρούτσι. Ασκήθηκε αποκλεισμός στη Μαρία Ντόλκα και τον Ηλία Παπαγγελή που δεν τους αφήνανε να μπούνε»

«Δεν έχω λάβει καμία μήνυση. Ο Φλωρίδης τα ξέρει αυτά και τα συντονίζει, αλλά έμαθα ότι είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και είναι φοβερό και υποψήφια με την ίδια που εμπλέκεται στην υπόθεση των βίντεο με τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μιλάμε για πρόσωπα τα οποία έχουν και γνώση και ευθύνη. […] Δεν αντιδρούν αυτοί που θα έπρεπε να αντιδρούν. Αντιδρούμε μόνο οι συνήγοροι που περιστάμεθα ζητώντας και από τους συλλόγους μας να αντιδράσουν. Και δυστυχώς παίζονται πολιτικά παιχνίδια»