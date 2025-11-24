Μενού

Κωνσταντοπούλου - Καραναστάσης: Μετά το πολιτικό «διαζύγιο» νυχτερινή έξοδος για το ζευγάρι της «Πλεύσης»

Οι δυο τους διασκέδασαν μαζί σε κλαμπ. Απολαμβάνουν το ποτό τους χορεύοντας.

Λίγο μετά την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα και τις φήμες χωρισμού με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, το ζευγάρι έκανε clubbing ανεβάζοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στα social media. 

Οι δυο τους διασκέδασαν μαζί σε κλαμπ, την Παρασκευή και ο Διαμαντής Καραναστάσης ανέβασε στόρι από την κοινή έξοδο που δείχνει τους δυο τους να απολαμβάνουν το ποτό τους χορεύοντας.

