Κωνσταντοπούλου κατά Τσίπρα: «Δυόμιση χρόνια ήταν τουρίστας στη Βουλή - Τον μισθό μια χαρά τον εισέπραττε»

Στον Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μεταξύ άλλων, τόσο για την περίοδο του 2015, όσο και για το διάστημα από το 2023 μέχρι το 2025 που παρέμεινε «σιωπηλός», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Την αντιπολίτευση διέλυσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα έρχεται και λέει θέλω να διαλύσω γενικότερα, την αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι καταγγελία, είναι πραγματικότητα», δήλωσε μιλώντας στο Open.

«Τον Ιούνιο του 2023, ο Τσίπρας εξελέγη αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του δεύτερου σε ψήφους κόμματος, με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε ''παραιτούμαι από τη θέση του αρχηγού'' και μετά παρέμεινε επί δυόμιση χρόνια, μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, σιωπηλός.

Δεν άρθρωσε λέξη στη Βουλή, σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις μομφής, δεν μίλησε για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση.

Δυόμιση χρόνια ήταν τουρίστας. Διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε. Τον μισθό μια χαρά τον εισέπραττε δυόμιση χρόνια. Εγώ λέω ότι αυτή η στάση, εξυπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ.

Είναι ένα δίδυμο αλληλοεξυπηρέτησης. Ο Τσίπρας, έστρωσε το χαλί στον κύριο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν επρόκειτο ποτέ να εκλεγεί αν δεν υπήρχε η κυβέρνηση του Τσίπρα το 2019.

Στη συνέχεια ο Μητσοτάκης, βοήθησε τον Τσίπρα, διότι δεν του έκανε Εξεταστική Επιτροπή για το Μάτι, το έγκλημα των εγκλημάτων. Ούτε προανακριτική για το Μάτι», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, τόνισε αναφορικά με την υπόθεση υποκλοπών και την συνάντηση της με τον Αλέξη Τσίπρα το 2015: «Με κάλεσε για να με δει. Είναι ένα γεγονός που με είχε σοκάρει τότε. Με είχε καλέσιε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015, για ναμε δει. Ήταν με περίοδος πάρα πολύ δύσκολη» και συμπλήρωσε: «Με ρώτησε να κοιτάξω τα κείμενα από υποκλοπές το 2015».