Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζος: Ένταση διαρκείας στον αέρα της ΕΡΤ - «Γιατί με ειρωνεύεστε; Λέτε ψέματα»

Ένταση διαρκείας δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο.

Τόσο η επισήμανση του παρουσιαστή της εκπομπής για τον χαρακτηρισμό «πανελίστας» από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπο του Δημήτρη Ουγγαρέζου, όσο και οι χθεσινές καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή πυροδότησαν την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Το πανελίστας γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά. Είναι συμπαρουσιαστής, δημοσιογράφος» είπε ο Κώστας Παπαχλιμίντζος. «Καθόλου υποτιμητικά. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;» αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον δημοσιογράφο να της απαντά: «Μην βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε», προκαλώντας εκ νέου την αντίδρασή της: «Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

Το «πινγκ πονγκ» συνεχίστηκε για ώρα με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να ζητά από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλήσει για τον κ. Μπιμπίλα. «Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε.

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας.

Παπαχλιμίντζος: Εδώ και 4 λεπτά σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν έχετε απαντήσει. Σας είπε ο κ. Γεωργιάδης για τον κ. Μπιμπίλα ότι υπάρχει καταγγελία από τη γυναίκα που ήταν πάνω από αυτόν...

Κωνσταντοπούλου: Δεν ήταν πάνω από αυτόν. Βλέπετε ότι λέτε ψέματα; Τι άλλο θέλετε να πούμε; Δεν πρέπει να ενημερωθείτε; Αν δεν ήταν θα ζητήσετε δημόσια συγγνώμη;

Η λεκτική τους αντιπαράθεση συνεχίστηκε για ώρα με την ίδια διάθεση.