Κωσταντοπούλου: «Ύβρις» για την ελληνική κοινωνία η υπόθεση Ρούτσι

Εκτάκτως επιστρέφει στην Αθήνα η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, απεργό πείνας πατέρα του Ντένις Ρούτσι, θύμα του εγκλήματος των Τεμπών.

Σε δήλωσή της, η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «απόλυτη ύβρι» απέναντι στην ελληνική κοινωνία και καταλόγισε ευθύνες στις αρχές για συγκάλυψη της αλήθειας, στην εξελισσόμενη υπόθεση, μεταφέρει η ΕΡΤ.

«Ο άνθρωπος αυτός θέλει να μάθει από τι πέθανε το παιδί του, όχι απλώς αν είναι το παιδί του. Και δεν τον αφήνουν δυόμιση χρόνια. Η απόκρυψη της αλήθειας, η κωλυσιεργία, η συγκάλυψη είναι εγκληματικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα. Κωνσταντοπούλου, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους σε έκτακτη δήλωση στο Σύνταγμα, σήμερα στις 7 το απόγευμα, τονίζοντας πως «ήρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της αξιοπρέπειας».