Κουτσούμπας από Θεσσαλονίκη: «Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά απ' όλους τους επίδοξους διαχειριστές της οι οποίοι - σημειωτέων - έχουν βγει ξανά στη γύρα για να παγιδεύσουν τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις", τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση του κόμματος στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για την 90η επέτειο της εργατικής εξέγερσης τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Κουτσούμπας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση με αιχμή τη στάση της στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και συνολικά την πολιτικής της, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

«Ξεχειλίζει το ποτήρι της αγανάκτησης για την κυβέρνηση»

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση είπε ότι «για τον λαό το ποτήρι της αγανάκτησης γεμίζει από τους καθηλωμένους μισθούς, την ακρίβεια και τις πολεμικές ανατιμήσεις, τους λογαριασμούς που δεν μπορούν να πληρωθούν, τα τσακισμένα δικαιώματα και ξεχειλίζει από τα σκάνδαλα τους κι ακόμα περισσότερο από την εξοργιστική προσπάθεια συγκάλυψης τους».

«Ο κόσμος το 'χει τούμπανο και η κυβέρνηση κρυφό καμάρι, όπως φαίνεται από την άρνησή της να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για τους υπουργούς της που είναι μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε και συνέχισε: «Υπουργοί και βουλευτές της Ν.Δ μπλεγμένοι σ' αυτό το τρελό φαγοπότι που στήθηκε για να ωφεληθούν τα κομματικά τρωκτικά και άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών.

Για άλλη μια φορά αποκαλύπτονται οι ευθύνες της ΝΔ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί στην τελευταία Συνταγματική Αναθεώρηση απέρριψαν την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργηση του άρθρου 86».

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο. Ποιος; Αυτός, ο οποίος, όπως αποδείχτηκε, ήταν και ελεγκτής και ελεγχόμενος, αφού αυτός είχε δώσει την άδεια για την παρακολούθηση, με εντολή της ΕΥΠ και έγκριση του κ. Μητσοτάκη».

Πυρά προς ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, παρατήρησε: «Από τη μια το ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρουλάκη, που έχει κάνει αρκετές πρόβες συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, στηρίζοντας τις κρίσιμες για τον λαό επιλογές του Μητσοτάκη. Από τα αντεργατικά του νομοσχέδια, όπως κάνει τώρα, με την πρότασή του για τη δήθεν «4ημερη δουλειά», μέχρι τις στρατηγικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Και όλα αυτά πασπαλισμένα με μπόλικο "κράτος δικαίου", λες και μπορεί ποτέ το δίκιο να συμβιβαστεί με αυτό το εχθρικό αστικό κράτος και την αντιδραστική Ε.Ε. Και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος καταθέτει συνεχώς διαπιστευτήρια στο σύστημα για να τον εμπιστευτεί ξανά».

Ειδικότερα για τον κ. Τσίπρα υπογράμμισε: «Όπως και να είναι, τον συμβουλεύουμε να μη βιάζεται. Κι άλλοι βιάστηκαν και θέλησαν να καταργήσουν την ταξική πάλη και να κηρύξουν το "τέλος της ιστορίας" κι έφαγαν τα μούτρα τους! Γιατί η ιστορία και η πραγματικότητα είναι πεισματάρικη και όπως και να το διαβάσεις, το δίλημμα παραμένει πάντα το ίδιο αμείλικτο: Υποταγή στη βαρβαρότητα η πάλη για την ανατροπή της; Έκαστος εφ'ω ετάχθη, για να λέμε «τα σύκα- σύκα και την σκάφη- σκάφη». Τώρα όμως δεν είναι η στιγμή να εγκλωβιστεί ο λαός μας σε νέο κύκλο αυταπατών και ψεύτικων ελπίδων».

«Να σταματήσει κάθε συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο»

Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για «άδικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν» και στηλίτευσε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης.

«Ξεσκεπάστηκαν όμως και τα προσχήματα και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης της ΝΔ και των υπολοίπων αστικών κομμάτων για τη συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ότι οι "πατριωτικές" κορώνες δεν ήταν τίποτα άλλο από άναρθρες κραυγές που προσπαθούσαν να κρύψουν το προφανές: Ότι μπλέκουν τη χώρα μας στο μακελειό του πολέμου προκειμένου να υπερασπιστούν, όχι φυσικά το λαό μας, αλλά το "δικαίωμα" της ελληνικής αστικής τάξης να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία αυτού του πολέμου», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και πρόσθεσε: «Παίρνουν μέρος στον ληστρικό αυτό πόλεμο για την πολυπόθητη γεωστρατηγική αναβάθμιση της άρχουσας τάξης στην περιοχή, για τη διασφάλιση των κερδών των εφοπλιστών από τη μεταφορά του αμερικάνικου LΝG και πετρελαίου, για τα συμφέροντα των κατασκευαστικών κι άλλων ομίλων που διεκδικούν μερίδιο από την ανοικοδόμηση των χωρών του πολέμου, αλλά και μεγαλύτερο μερτικό από τις επιδοτήσεις της πολεμικής οικονομίας.

Για αυτά τα συμφέροντα είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμη και το μεγαλύτερο έγκλημα. Ήδη το προετοιμάζουν, όπως φάνηκε προχθές από τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, ο οποίος δήλωσε ότι "η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα

Στενά του Ορμούζ, σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα!

Τι είναι αυτό; Δεν είναι ομολογία ακόμα βαθύτερης κι επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών; Τους το λέμε και από δω από τη Θεσσαλονίκη: Η κυβέρνησή σας, κύριοι της ΝΔ, δεν έχει καμιά εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα, τον λαό μας, στο σφαγείο».

«Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει κάθε συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο! Για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή. Για να γυρίσουν πίσω τώρα όλους όσοι βρίσκονται στις κάθε είδους ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου που αποτελούν στόχο αντιποίνων και πηγή κινδύνου για τον λαό μας!

Ειδικά εδώ, στη Θεσσαλονίκη, χρειάζεται εδώ και τώρα να κλείσει το Νατοϊκό Στρατηγείο στο Γ' Σώμα Στρατού, μέσα στο κέντρο της πόλης! Να σταματήσει κάθε χρήση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για τους πολεμικούς σκοπούς των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ», επισήμανε.

Για την εξέγερση του Μάη του ΄36 ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι «ήταν η απόδειξη ότι πολλές φορές το "δε γίνεται τίποτα" μπορεί να κρύβει από πίσω του πολλά που συμβαίνουν και εξελίσσονται, χωρίς να γίνονται αντιληπτά με την πρώτη ματιά».

«Αν όλα αυτά μας θυμίζουν κάτι, είναι γιατί η εποχή που ζούμε έχει όντως μεγάλες ομοιότητες με την περίοδο του μεσοπολέμου και την ταραγμένη δεκαετία του 1930.

Και τώρα ο λαός μας αντιμετωπίζει και πάλι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στις ανάγκες του, που όπως κι αν το ονομάσουν, "επιτελικό" ή "αποκεντρωμένο", ο ταξικός του χαρακτήρας δεν αλλάζει», σημείωσε και τόνισε: «Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι και τότε και τώρα τη διέξοδο για τα λαϊκά, εργατικά συμφέροντα μπορεί να τη δώσει μόνο ο λαός, με το ΚΚΕ μπροστά, με τον ίδιο πρωταγωνιστή των εξελίξεων».

Από το βήμα ο κ. Κουτσούμπας διάβασε τα ονόματα 12 κομμουνιστών, που ανδρώθηκαν στους εργατικούς αγώνες της δεκαετίας του 1930 στη Θεσσαλονίκη και εκτελέστηκαν μαζί με τους υπόλοιπους στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μάη 1944, και ήταν οι:

Βεκίδης Ζαφείρης, στέλεχος του ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη και γραμματέας του Εργατικού Κέντρου.

Δαλδογιάννης Σταμάτης, ειδικός γραμματέας του σωματείου καφέ- ζύθου- εστιατορίων Θεσσαλονίκης.

Καραβοκυρός Διαμαντής, εργάτης γης στέλεχος του ΚΚΕ.

Καράσσο Μωυσής, τσαγκάρης Εβραϊκής καταγωγής, μέλος της ΟΚΝΕ και μετά του ΚΚΕ.

Κουριώτης Δημήτρης, εργάτης ξυλουργός, στέλεχος του ΚΚΕ.

Κωνσταντινίδης Αλέκος, γραμματέας της Κ.Ο Καλαμαριάς του ΚΚΕ.

Κωνσταντινίδης Δημήτρης, πρόεδρος του σωματείου τροχιοδρομικών Θεσσαλονίκης.

Μανέκας Νίκος, μέλος την ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ, γενικός γραμματέας του σωματείου αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης.

Μαυροκεφαλίδης Γιάννης, γεννημένος στον Πόντο και μεγαλωμένος στην Καλαμαριά, μαθητής γυμνασίου στον ηρωικό αγώνα του Μάη του 1936 και για αυτόν τον λόγο φυλακίστηκε στην Ανάφη από την δικτατορία του Μεταξά.

Σαββόπουλος Σάββας, μέλος την ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ, στέλεχος του συνδικάτου μεταλλουργών και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Τσίρκας Κώστας, δάσκαλος, πρόεδρος του Συλλόγου των προοδευτικών δασκάλων «Η Αναγέννησις», γραμματέας της ΚΟΒ δασκάλων.

Χυτήρης Κώστας, δάσκαλος, συνδικαλιστής και στέλεχος του ΚΚΕ.

Μετά από κάθε όνομα οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «παρών».

Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Κουτσούμπα ακολούθησε πορεία μέχρι το Μνημείο του Καπνεργάτη όπου έγινε κατάθεση στεφάνου.

Νωρίτερα ο κ. Κουτσούμπας συναντήθηκε με εργαζόμενους από το Συντονιστικό Κοινωνικών Δομών (ΕΣΠΑ) του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται εν αναμονή της νέας πρότασης της κυβέρνησης για το μέλλον τους, κάλεσαν την κυβέρνηση «να μην τολμήσει να επαναφέρει την πρόταση με την οποία διαλύεται κάθε εργασιακή σχέση στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς" και ανέπτυξαν τα αιτήματα τους.

Ο κ. Κουτσούμπας τους είπε ότι «ως ΚΚΕ είμαστε στο πλευρό σας, από την πρώτη στιγμή συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες σας. Καλύπτετε μόνιμες και διαρκείς ανάγκες, έχετε στηρίξει όλες αυτές τις δομές που αφορούν τα παιδιά μας, συνανθρώπους μας, ηλικιωμένους, άλλες δομές. Θα έπρεπε το κράτος και οι κυβερνήσεις διαχρονικά, να σας έχουν μονιμοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς απαιτούμε να γίνει μονιμοποίηση τώρα όλων σας, όσων δουλεύετε, και ταυτόχρονα να γίνουν και άλλες προσλήψεις».