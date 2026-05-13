Κραδασμοί στον ΣΥΡΙΖΑ: Η πίεση στον Φάμελλο για συνεργασία με τον Τσίπρα και το σενάριο για αυτόνομη κάθοδο

Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα των ανακοινώσεων του νέου κόμματος και οι κραδασμοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν να είναι πιο έντονοι.

Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας οδικός χάρτης που θα μπορούσε να δείξει τα βήματα ώστε να συγκροτηθεί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με συνεργασία του πρώην πρωθυπουργού με την Κουμουνδούρου.

Εδώ και καιρό ασκείται πίεση από πολλά στελέχη στον Σωκράτη Φάμελλο ώστε να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούν, ακόμη και αν ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει δείξει τη διάθεση ότι θέλει να συνομιλήσει με τις ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων.

Το επιτελείο της Αμαλίας δείχνει να κρατά αποστάσεις και να επιμένει στη γραμμή Τσίπρα για κοινωνικές συμμαχίες που δείχνουν τη διάθεση συμπόρευσης ατόμων και όχι κομμάτων μαζί του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις ο Παύλος Πολάκης επικοινώνησε χθες βράδυ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας του να αναλάβει την πρωτοβουλία και να συγκαλέσει συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει δείξει ότι θέλει να κυριαρχήσει η ενότητα και προτάσσει την πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιθυμεί να υπάρξει μια συνεργασία συντεταγμένα με τον πρώην πρωθυπουργο και με νόημα σχολιάζοντας την πρώτη πολιτική εκδήλωση του Τσίπρα σημείωσε πως δεν μιλά πίσω από κλειστές πόρτες.

Μάλιστα το σενάριο που διαφαίνεται να υιοθετεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι εάν δεν υπάρξει κεντρική απόφαση για συμπόρευση να παραμείνει πρόεδρος του κόμματος με όσους επιλέξουν να μείνουν στην Κουμουνδούρου.

Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ένα του νέου κόμματος Τσίπρα απέναντι στις εθνικές εκλογές και βουλευτές της Κουμουνδούρου να διχάζονται για το ποιον δρόμο θα διαλέξουν.

Βέβαια η δυναμική Τσίπρα δεν είναι αμελητέα με τους βουλευτές να καλούνται να αποφασίσουν και στην πράξη προχωρώντας σε παραίτηση και ξέροντας πως στο νέο πολιτικό εγχείρημα δεν υπάρχουν θέσεις «ρεζερβέ».