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Κυβερνητικές πηγές: «Άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία, άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο»

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. «Άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία, άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο».

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Αλέξης Τσίπρας | Eurokinissi
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Απάντηση σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δίνουν κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι «άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν».

«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: "Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα". 

Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν. 

Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες».

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