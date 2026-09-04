Κυβερνητικές πηγές: «Άλλα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία, άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο»

Απάντηση σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δίνουν κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι «άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν».
«Χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κ. Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές: "Είπαμε και μια ….υπερβολή, για να περάσει η ώρα".
Για την ταμπακιέρα καμία απάντηση, δηλαδή για το γεγονός ότι άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν.
Το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες».
- Επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αναφορές για τραυματισμένο αστυνομικό – Πυροβολήθηκε ο δράστης
- «Θηρίο» η Κατερίνα Στικούδη: Έκανε deadlift με 100 κιλά αλλά «όλο λάθος», της σχολίασαν
- Survivor: Σοβαρή καταγγελία από Φλώρο - «Έδιναν ναρκωτικά στους παίκτες για να είναι ήρεμοι»
- Άβολο περιστατικό με Πιτταρά, Οικονόμου, Καρούση: «Πρόσεχε είναι ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.