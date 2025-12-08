Κυβερνητικές πηγές: «Τα επεισόδια στην Κρήτη αφορούν το υπ. Προστασίας του Πολίτη»

Μενού

αεροδρόμιο-κρητη-επεισόδια
Αγρότες στο αεροδρόμιο στην Κρήτη | INTIME
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα επεισόδια στο αεροδρόμιο της Κρήτης δεν συνδέονται με τα αγροτικά ζητήματα και τα αιτήματα που θέτουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ζητώντας λύσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως τονίζουν, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή γραμμή, η οποία επαναλήφθηκε και σήμερα από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με αυτήν, επιδιώκεται οργανωμένος διάλογος με τη συμμετοχή μιας αντιπροσωπευτικής επιτροπής από πλευράς αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να καταγραφούν με συντεταγμένο τρόπο τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά με ταχύτητα στις πληρωμές όπου είναι δυνατό, προκειμένου να υλοποιηθούν νέες καταβολές για το μέτρο 23 και, στη συνέχεια, η εξόφληση της βασικής επιδότησης ύψους 600 εκατ. ευρώ.

