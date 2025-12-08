Κυβερνητικές πηγές: «Τα επεισόδια στην Κρήτη αφορούν το υπ. Προστασίας του Πολίτη»

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα επεισόδια στο αεροδρόμιο της Κρήτης δεν συνδέονται με τα αγροτικά ζητήματα και τα αιτήματα που θέτουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, ζητώντας λύσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως τονίζουν, υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή γραμμή, η οποία επαναλήφθηκε και σήμερα από τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης: Χανιά: Η στιγμή που φυγαδεύονται τα ΜΑΤ μετά τις συγκρούσεις με αγρότες - Αιμόφυρτος αστυνομικός

Σύμφωνα με αυτήν, επιδιώκεται οργανωμένος διάλογος με τη συμμετοχή μιας αντιπροσωπευτικής επιτροπής από πλευράς αγροτών και κτηνοτρόφων, ώστε να καταγραφούν με συντεταγμένο τρόπο τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά με ταχύτητα στις πληρωμές όπου είναι δυνατό, προκειμένου να υλοποιηθούν νέες καταβολές για το μέτρο 23 και, στη συνέχεια, η εξόφληση της βασικής επιδότησης ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Λεκτική επίθεση σε δημοσιογράφο του Reader από τα ΜΑΤ