Με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία και άρα στην τσέπη τους να συνιστά τη νούμερο ένα ανησυχία των Ελλήνων πολιτών, ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει διαρκώς τις τελευταίες ημέρες ότι η πολιτεία θα προστατεύσει τους πολίτες απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και θα ενεργοποιήσει εφόσον απαιτηθεί τις «εφεδρείες» που διαθέτει η κυβέρνηση στο συρτάρι της.

Η αβεβαιότητα που υπάρχει άλλωστε δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Κρίσιμα μεγέθη αποτελούν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου για τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει στην ανάγκη μίας ευρωπαϊκής παρέμβασης. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις», σημείωσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο κοινός βηματισμός στη Σύνοδο των Βρυξελλών

Οι συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και τα προβλήματα που προκαλεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να αποτελέσουν τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής την προσεχή Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπου θα αναζητηθεί κοινός βηματισμός. Η Αθήνα πάντως έχει στραμμένο το βλέμμα στο «όπλο» της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ευελιξίας όπως συνέβη με τη ρήτρα διαφυγής στην περίπτωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανάγκη αναζήτησης λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εάν οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου πιεστούν περαιτέρω θα τεθεί επί τάπητος στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας σήμερα, όπου ο Σταύρος Παπασταύρου πρόκειται να αναδείξει τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Εντός της εβδομάδας, δε, αναμένεται να ανακοινωθεί και το κυβερνητικό σχέδιο για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας όπως έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Και τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της Συνόδου

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των ευρωπαίων ηγετών θα βρεθεί στις Βρυξέλλες και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ που συνιστούν βασικό παράγοντα των παγκόσμιων οικονομικών κλυδωνισμών με φόντο το προσκλητήριο του Ντόναλντ Τραμπ σε μία σειρά χωρών για την αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή με στόχο την εγγύηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Με δεδομένους τους κινδύνους πάντως, η ελληνική κυβέρνηση είναι επιφυλακτική στην προοπτική επέκτασης της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» που δρα στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν έχει συναινέσει. Το θέμα εκτιμάται ότι θα συζητηθεί και στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε στο οποίο συμμετέχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ως προς το πεδίο στήριξης της κοινωνίας έναντι των προκλήσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βέβαιο θεωρείται ότι ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε αυτό στη σημερινή του ομιλία στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (18.30) στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τον αναπτυξιακό νόμο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Έμφαση θα δοθεί στην ετοιμότητα που υπάρχει για την ενεργοποίηση επιπλέον παρεμβάσεων μετά την εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε 61 κατηγορίες προϊόντων.

«Θα κινηθούμε ανάλογα όταν υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη της κρίσης και φυσικά με βάση τις αντοχές της οικονομίας. Η δημοσιονομική σοβαρότητα των τελευταίων ετών μας δίνει σήμερα περιθώρια παρέμβασης, με την ευχή να οδηγηθούμε σύντομα σε μια αποκλιμάκωση», είναι το μήνυμά του.