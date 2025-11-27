Με «βομβαρδισμό» θετικών ειδήσεων και πρωτοβουλιών που απλώνουν δίχτυ στήριξης στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας μέσω της ενίσχυσης των εισοδημάτων κινείται η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να καταστήσει σαφές το κοινωνικό αποτύπωμα των πολιτικών της, τα απτά οφέλη για τους πολίτες και τη διαρκή προσπάθεια ενεργοποίησης κάθε διαθέσιμου εργαλείου για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Μετά το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ που καταβλήθηκε τη Δευτέρα στους χαμηλοσυνταξιούχους, χθες ανακοινώθηκε η «ιστορική» συμφωνία με το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων για την κατάργηση των μνημονιακών περιορισμών στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που μεταφράζεται σε αύξηση μισθών και ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

Αύριο θα πιστωθεί στους λογαριασμούς η επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ και στις 17 Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του 2026 που θα ξεκλειδώσει τις μειώσεις φόρων από την 1η Ιανουαρίου.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο (στις 11.00) εκπέμποντας το μήνυμα που έχει μεταδώσει επανειλημμένα ο Πρωθυπουργός «τα καλύτερα είναι μπροστά μας». Ο ίδιος, ωστόσο, επισημαίνει διαρκώς ότι όσο η ακρίβεια επιμένει δεν επιτρέπονται πανηγυρισμοί και ζητά απ’ όλους να σκύψουν πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας και με σκληρή δουλειά να βρουν λύσεις, ώστε η κυβέρνηση να κριθεί συνολικά στο τέλος της 4ετίας. Αυτό το μήνυμα αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα στην εισαγωγική του τοποθέτηση, επιμένοντας στο σύνθημα «εμείς μιλάμε με τις πράξεις μας».

Απέναντι άλλωστε στη συζήτηση που διεξάγεται για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον ίδιο, η φιλοσοφία που έχει αναπτύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι ο ίδιος μιλάει για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, ενώ το παρόν και το μέλλον είναι αυτό στο οποίο επενδύει και το Μέγαρο Μαξίμου. Με αυτά τα δεδομένα εξάλλου θα ψηφίσουν και οι πολίτες στις εκλογές του 2027. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάντως δεν προτίθεται να μπει σε μια αντιπαράθεση με τον κ. Τσίπρα, θα επιμείνει όπως επισημαίνουν συνεργάτες του «στο θετικό λόγο» και «στις πρωτοβουλίες που παράγουν αποτέλεσμα για τη ζωή των πολιτών».

H ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται η εισήγηση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας η οποία όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός «υπερβαίνει τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, θέτει κανόνες στην αγορά εργασίας και προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο και σταθερότητα στον εργοδότη». Χαμόγελα φέρνει η συγκεκριμένη συμφωνία και στο κυβερνητικό επιτελείο, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να υπογραμμίζουν ότι συμφωνία με το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων «συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς θα παρουσιάσουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και Πολυετές Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, όπου περιλαμβάνεται η «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση» που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι ο πραγματικός αντίκτυπος των μέτρων δεν έχει γίνει ακόμα αισθητός από τους πολίτες, καθώς τα μέτρα θα ισχύσουν από την αρχή του νέου έτους. Εκτιμούν όμως ότι μόλις οι πολίτες βιώσουν τα οφέλη στην τσέπη τους με τη μετουσίωση της μείωση της φορολογίας σε ενίσχυση των εισοδημάτων τους, θα πιστώσουν πολιτικά οφέλη και στην κυβέρνηση για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Μιλώντας χθες σε Συνέδριο για το δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η απόφαση μεγαλύτερης ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά μέσω του πακέτου της ΔΕΘ «συνάδει απόλυτα και με τον χαρακτήρα της κεντροδεξιάς μας παράταξης».

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για τη σημερινή παρουσίαση του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και Γιάννη Μπούγα. Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων επιτρέποντας στον διαθέτη να ρυθμίζει εν ζωή τη διανομή της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων άυλων δικαιωμάτων, ενώ αναθεωρείται το σύστημα ευθύνης των κληρονόμων για χρέη του αποβιώσαντος, με δυνατότητα εξόφλησης μέσω της κληρονομούμενης περιουσίας και αποφυγή αποποίησης.