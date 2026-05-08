Κυρανάκης: «Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών»

Πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πωλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο πλαίσιο ομιλίας του στο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας», με θέμα «Ο κόσμος σε μετάβαση - Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφερόμενος στα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει εκτεταμένο πρόβλημα θανατηφόρων δυστυχημάτων σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως ανέφερε, το 2025 καταγράφηκαν δύο θανατηφόρα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια επί συνόλου 517 θανατηφόρων τροχαίων, ενώ το 2026 έχει ήδη σημειωθεί ένας θάνατος ανηλίκου, «ένα τραγικό δυστύχημα, το οποίο προφανώς μας στενοχωρεί πάρα πολύ όλους». Οι αριθμοί στην Ευρώπη, όπως ανέφερε, είναι μεγαλύτεροι, 148 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρονιά που μας πέρασε.

Τα περισσότερα περιστατικά, σημείωσε, συνδέονται με παραβιάσεις του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου με τους ανήλικους χρήστες να κάνουν συχνά σοβαρές παραβάσεις, όπως κίνηση αντίθετα σε μονόδρομους, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και αγνόηση πινακίδων stop.

Ακολουθεί αναλυτικά η τοποθέτησή του αναφορικά με τα νέα μέτρα που θα ληφθούν:

«Τα δικά μας λάθη στο δρόμο, δεν τα πληρώνουμε μόνο εμείς. Μεγάλο πρόβλημα σε επίπεδο θανατηφόρων από τα ηλεκτρικά πατίνια δεν υπάρχει. Πέρυσι, ολόκληρο το 2025, είχαμε 2 θανατηφόρα συμβάντα από τα συνολικά 517. Και φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 1, ενός ανήλικου, ένα τραγικό δυστύχημα, το οποίο προφανώς μας στενοχωρεί πάρα πολύ όλους. Οι αριθμοί στην Ευρώπη είναι μεγαλύτεροι, 148 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρονιά που μας πέρασε.

Εμείς όμως ανησυχούμε γιατί βλέπουμε ότι οι ανήλικοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να συμπεριφερθούν στο δρόμο με βασικούς κανόνες οδικής παιδείας. Δεν ξέρουμε αν προέρχεται αυτό από μια αλλαγή των συνηθειών στο σπίτι. Όλοι όσοι ανήκουμε σε μια προηγούμενη γενιά, βγαίναμε με τα ποδήλατά μας στο δρόμο, δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Εδώ βλέπουμε ανήλικους οι οποίοι μπαίνουν ανάποδα σε στενά, παραβιάζουν κόκκινα, παραβιάζουν stop. Και οι τραυματισμοί, και ο ένας θάνατος, το τραγικό δυστύχημα, προέρχονται από παραβιάσεις του υπάρχοντος πλαισίου. Δηλαδή, αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα, να βγαίνει και ένας ενήλικας ακόμη με 70 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγγρού με ηλεκτρικό πατίνι, απαγορεύεται και από το τωρινό πλαίσιο. Δεν θα απαγορευτεί, απαγορεύεται και σήμερα.

Όμως, οφείλουμε να δράσουμε. Το οφείλουμε απέναντι στους γονείς, οι οποίοι ανησυχούν για τα παιδιά τους. Και άρα λοιπόν θα πάμε, αναγκαστικά, σε μία πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους με ηλεκτρικό πατίνι σε οποιοδήποτε δρόμο. Πλήρης απαγόρευση. Είτε αυτό είναι ενοικιαζόμενο όχημα, είτε είναι ιδιόκτητο.

Θα πάμε σε αυστηροποίηση προστίμων και θα αφορά και τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν ηλεκτρικά πατίνια τα οποία παραβιάζουν, όχι μόνο το όριο ταχύτητας το οποίο θέτει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - που είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα - αλλά και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε νόμο.

Άρα λοιπόν να το ξέρουν, επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν εκτός προδιαγραφών ηλεκτρικά πατίνια, και επιχειρήσεις οι οποίες τα «πειράζουν», δηλαδή τους πηγαίνει ένας πιτσιρικάς ένα πατίνι, και πειράζουν την ταχύτητά του, την απόδοσή του, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτές θα τιμωρούνται πολύ πιο σκληρά.

Θέλω να πω επίσης κάτι και προς τους γονείς, αλλά και στα νεότερα παιδιά που ενδεχομένως μας βλέπουν: Η κυκλοφορία στο δρόμο δεν είναι παιχνίδι. Η κυκλοφορία στο δρόμο για όλους μας έχει κάποιους κανόνες, τους οποίους μαθαίνουμε όταν παίρνουμε δίπλωμα και οφείλουμε να σεβόμαστε σε όλη μας τη ζωή. Από 17-18 ετών που παίρνεις το δίπλωμά σου, μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσεις να οδηγείς.

Μπορεί κάποιοι, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, να έχουν επηρεαστεί πολύ από τον τρόπο ζωής τους και να βλέπουν την οδήγηση με πατίνι λίγο σαν παιχνίδι, ή για να είμαι πιο σαφής, σαν βιντεοπαιχνίδι. Επειδή όμως η οδήγηση στο δρόμο δεν είναι GTA - το οποίο βγαίνει και η καινούργια version τον Νοέμβριο, και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ανήλικοι φίλοι μας - θα πάμε αναγκαστικά σε μια απαγόρευση, καθολικά, για ανηλίκους.

Και ένα επιπλέον μέτρο το οποίο θέλω να ανακοινώσω, είναι ότι υποχρεωτικά πλέον, και οι ενήλικες, θα έχουν ασφάλιση. Για ιδιόκτητο πατίνι με το οποίο κυκλοφορούν, θα πρέπει να σέβονται τα όρια. Σε βασικές οδικές αρτηρίες (Συγγρού, Μεσογείων, Κηφισίας), απαγορεύεται και σήμερα, και αυτό πρέπει να τονιστεί και να εξηγηθεί, η Τροχαία επιβάλλει ήδη πρόστιμα.

Όμως, αυτή η υποχρέωση θα επεκταθεί και σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες μισθώνουν πατίνια. Σήμερα, κάποιες, για να είμαι δίκαιος, έχουν ένα ασφαλιστικό πλαίσιο, αποζημιώνουν έως και 50.000 ευρώ για αστικές διαφορές. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν όλες οι εταιρείες οι οποίες μισθώνουν αυτά τα οχήματα. Ώστε να ξέρει ένας οδηγός, ή ένας πεζός, ότι όταν έχει ατύχημα, όταν συγκρούεται, ακόμα κι αν δε συμβεί κάτι σοβαρό, υπάρχει μια ασφαλιστική κάλυψη υποχρεωτική».