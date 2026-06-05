Κυρανάκης για την «προαγωγή» σε γραμματέα: «Τέτοια τιμή δεν έχω ξανανιώσει εδώ και 21 χρόνια»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανάρτησε δήλωση αφού δρομολογήθηκε ο τοποθέτησή του ως γραμματέα της ΠΕ της Νέας Δημοκρατίας, ευχαριστώντας εγκάρδια τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας.

Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής».

Κυρανάκης: «Η μεγαλύτερη τιμή που μου έχει γίνει»

«Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει.

Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες.

Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».