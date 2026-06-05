Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Τι σηματοδοτεί η επιλογή του για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτή την πολιτική συγκυρία, μόνο μια τυπική εσωκομματική αλλαγή σκυτάλης δεν είναι. Σύμφωνα με γαλάζιες πηγές, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα. Είναι μία στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές.



Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ένα στέλεχος που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης και γνωρίζει όσο λίγοι το αυθεντικό DNA των ψηφοφόρων του κόμματος. Από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την ΟΝΝΕΔ έως τη Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας εξελέγη δύο φορές πρόεδρος, ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο με διαδρομή και εσωκομματική νομιμοποίηση, που έχει ανέβει σκαλί-σκαλι την κομματική ιεραρχία αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση και σεβασμό στους κόλπους της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν αποφεύγει το πολιτικό ρίσκο. Αντιθέτως, έχει αποδείξει ότι μπορεί να σηκώνει αποστολές υψηλής πίεσης. Παράλληλα, διαθέτει έντονη παρουσία στον δημόσιο διάλογο και εμπειρία “πρώτης γραμμής” στην πολιτική αντιπαράθεση.

Διαβάστε ακόμα: Δημοσκόπηση GPO: Άλλη κυβέρνηση ζητούν 7 στους 10 - Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ το 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την τότε κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, χτίζοντας αντοχές σε συνθήκες έντονης πίεσης.

Επιπλέον, πέρα από τα παραπάνω, κατατάσσεται πλέον στη λίστα των κυβερνητικών στελεχών που ταυτίστηκε με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης. «Είναι απ’ τα πρόσωπα που δεν αποφεύγουν τα δύσκολα προσπαθώντας πάντοτε να φέρει αποτελέσματα» λένε οι καλά γνωρίζοντες τα κομματικά.

Πιο συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέθηκε με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μετά από 30 χρόνια κωλυσιεργίας. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης διαδικασιών, μείωση της γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση παγιωμένων φαινομένων διαφθοράς και δυσλειτουργιών συνθέτουν την εικόνα μιας σημαντικής μεταρρύθμισης.

Στη συνέχεια ως Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, αναλαμβάνει έναν από τους πιο δύσκολους και πολιτικά «καυτούς» φακέλους: εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τα Τέμπη, με ένα πιεστικό ζητούμενο για την αναβάθμιση της ασφάλειας του σιδηρόδρομου.

Η θητεία εκεί ολοκληρώνεται με επιτυχία, καθώς στον σιδηρόδρομο υπάρχουν πέντε επιπλέον δικλείδες ασφάλειας, τα έργα υποδομής παραδίδονται στην ώρα τους, ενώ υλοποιείται και η συμφωνία για την προμήθεια ολοκαίνουριων τρένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πάντως, έχει τη σημασία του και το γεγονός ότι ο Κυρανάκης είναι άνθρωπος πολύ κοντά στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Διαβάστε ακόμα: Νέα ήττα Τραμπ στη «κάτω Βουλή»: Πώς 18 Ρεπουμπλικάνοι έκαναν την ανατροπή κόντρα στα σχέδια του Λευκού Οίκου

Λίγοι γνωρίζουν ότι βρισκόταν στην ομάδα του νυν Πρωθυπουργού κατά την εκστρατεία διεκδίκησης της προεδρίας της ΝΔ το 2015-2016. Πρόκειται λοιπόν για μια προσωπική σχέση που πάει πολλά χρόνια πίσω, και ως Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να δώσει με όλες του τις δυνάμεις και προσωπικό ζήλο τη μάχη για την αυτοδυναμία και την επανεκλογή του Πρωθυπουργού, με κεντρικό ζητούμενο όλα τα στελέχη να «ιδρώσουν τη φανέλα».



Η επιλογή Κυρανάκη είναι άλλη μια κίνηση έμπρακτης στήριξης του Πρωθυπουργού στην γενιά των 30αρηδων του κόμματος οι οποίοι συνδυάζουν κομματική εμπειρία, παραστάσεις και ένσημα, όπως αντίστοιχα είχε γίνει και η επιλογή του Παύλου Μαρινάκη το 2021 για τη θέση του Γραμματέα του κόμματος, αλλά και πολλών άλλων κυβερνητικών στελεχών και υποψηφίων στα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας

Όσοι διαβάζουν πίσω από την επιλογή αυτή επιμένουν: το θέμα δεν είναι απλώς η διαχείριση του κομματικού μηχανισμού. Αυτό είναι το αυτονόητο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πραγματικό στοίχημα είναι άλλο.



Η αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και η επανενεργοποίηση πολιτών που παραμένουν συναισθηματικά κοντά στη ΝΔ, αλλά έχουν απομακρυνθεί από την ενεργή συμμετοχή. Πρόκειται για ένα κοινό που είτε σιωπά είτε παρακολουθεί από απόσταση. Σε αυτό το πεδίο, ο Κυρανάκης διαθέτει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: μπορεί να μιλάει και σε κομματικό ακροατήριο αλλά να απευθυνθεί και σε κοινά που παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλάει τη γλώσσα του νεοδημοκράτη και ταυτόχρονα των νέων ανθρώπων. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο η οργανωτική ετοιμότητα ενόψει εκλογών. Είναι αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις.