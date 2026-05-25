Μαρινάκης: Τα «πυρά» για τα νέα κόμματα, ο στόχος της αυτοδυναμίας και η υπόθεση Γιωτόπουλου

«Ούτε αυξάνει την πιθανότητα, ούτε τη μειώνει. Αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο, που είναι μια καθαρή εντολή, αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με την αποτελεσματικότητα του έργου μας και κατά πόσο θα κρίνουν οι πολίτες ότι το πρόγραμμά μας μετά το 2027 θα είναι η καλύτερη επιλογή, χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και λεφτά που δεν υπάρχουν. Δεν υποτιμούμε, βέβαια, τη συζήτηση αυτή.

Ωστόσο, είναι άλλο πράγμα να απαντάς σε θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα και άλλο να μπαίνεις σε μια διαδικασία όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα ή ομιλίες. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, απαντάμε με πολιτικές και με προτάσεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και για την εκτίμηση ότι δυσκολεύει η αυτοδυναμία.

Σχολιάζοντας ειδικότερα το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πολύ επικοινωνία, πολύ εικόνα. Όλα έχουν τη σημασία τους, ειδικά το 2026, όμως προσωπικά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε καν αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει κοστολογημένες πολιτικές, και σίγουρα αυτό ισχύει όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό που, κατά γενική ομολογία, κάθε άλλο παρά πετυχημένος ήταν. Ας δούμε, λοιπόν, τι έχει να πει, αν και μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει κάτι ενδιαφέρον, ούτε σε επίπεδο προσώπων ούτε σε επίπεδο πολιτικών».

Παράλληλα, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για αναίρεση της αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, δήλωσε πως «δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι που αφορά τη Δικαιοσύνη». Προσέθεσε, εντούτοις, πως σε ανθρώπινο επίπεδο «αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις εκείνων που έχουν τραγική εμπειρία από τους δολοφόνους της 17Ν, τους οποίους έχει κρίνει η Δικαιοσύνη αμετάκλητα».

Σε επόμενη ερώτηση για το αν η απόφαση αυτή θα μπορούσε να γίνει το εφαλτήριο για να επανεξεταστεί γενικότερα η υπό όρους απόλυση κρατουμένων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Αυστηροποιήσαμε πάρα πολύ το πλαίσιο, στα όρια του επιτρεπόμενου. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο έχει αυστηροποιηθεί, αλλά υπάρχει και το πώς αυτό εφαρμόζεται από τους δικαστές, όπου εκεί προφανώς εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε».