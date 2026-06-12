Κυρανάκης: «Παραδίδουμε έναν σιδηρόδρομο με 5 επιπλέον δικλείδες ασφαλείας απέναντι στο ανθρώπινο λάθος»

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα, η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από τον απερχόμενο αναπληρωτή υπουργό, αρμόδιο για τις Μεταφορές, Κωνσταντίνο Κυρανάκη στον νέο αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κώτσηρα.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον κ. Κυρανάκη και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ καλωσόρισε τον κ. Κώτσηρα.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανέφερε:

«Έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε σήμερα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον νέο Αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, τον Γιώργο Κώτσηρα. Την ίδια στιγμή, όμως, έχουμε τη χαρά, ο προηγούμενος αναπληρωτής υπουργός, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, να αναλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό πόστο ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, σε μία εποχή που οδεύουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει εξαιρετικά καλά, καθώς έχει ξεκινήσει ήδη δυναμικά».

Απευθυνόμενος στον κ. Κώτσηρα, ο κ. Δήμας εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει εξαιρετική συνεργασία με πολύ καλά αποτελέσματα.

«Οι προκλήσεις είναι πολλές, όμως, το πιο σημαντικό είναι να βρίσκουμε ουσιαστικές λύσεις σε πολύ σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν και στο κομμάτι των μεταφορών. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, για να τα καταφέρουμε άμεσα», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Δήμας.

Ο απολογισμός του Κυρανάκη

Με αιχμή την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, την οδική ασφάλεια και την ψηφιοποίηση κρίσιμων υπηρεσιών του υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε τον απολογισμό της 15μηνης θητείας του.

Ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών υπογράμμισε ότι η βασική δέσμευση που ανέλαβε μετά την τραγωδία των Τεμπών υλοποιήθηκε, τονίζοντας: «Σήμερα παραδίδουμε έναν σιδηρόδρομο με πέντε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας απέναντι στο ανθρώπινο λάθος». Όπως είπε, «τη δέσμευσή μου την τήρησα, την τηρήσαμε όλοι μαζί», σημειώνοντας ότι η δουλειά των τελευταίων 15 μηνών είχε έναν κεντρικό στόχο: «να μην ξαναπεθάνουν παιδιά στον ελληνικό σιδηρόδρομο», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σιδηρόδρομος: Χωρίς παράταση τα έργα Daniel - πλήρης λειτουργία συστημάτων ασφαλείας έως τέλος Αυγούστου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα αποκατάστασης στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη μετά τις καταστροφές του Daniel. Όπως ανέφερε, έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις, με στόχο ο άξονας Αθήνα - Θεσσαλονίκη να διαθέτει «100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS».

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι δεν δόθηκε καμία παράταση, παρότι ζητήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν την επιτρέψαμε, διότι είχαμε δώσει από κοινού μία υπόσχεση στον ελληνικό λαό ότι αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα του».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, στις 15 Ιουνίου παραδίδονται τα πρώτα εγχειρίδια για το τμήμα της σύμβασης Daniel, στο τέλος Ιουνίου η δεύτερη φάση και στο τέλος Ιουλίου, «και όχι Αυγούστου», ολοκληρώνονται τα κατασκευαστικά έργα. Τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS, όπως είπε, θα λειτουργούν στο σύνολό τους μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Νέο Κέντρο Ελέγχου και railway.gov.gr

Αναφερόμενος στις νέες δικλείδες ασφαλείας, στάθηκε στη λειτουργία του 24ωρου Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας του ΟΣΕ και στα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης μέσω του railway.gov.gr. Όπως είπε, ο ΟΣΕ μπορεί πλέον να γνωρίζει με ακρίβεια τη θέση ενός τρένου, την πορεία του, την ταχύτητά του, την κατάσταση των σηματοδοτικών στοιχείων και τυχόν παραβιάσεις κανόνων κυκλοφορίας.

«Οι διάλογοι της ντροπής που ακούσαμε μετά τα Τέμπη συνέχιζαν να είναι η κουλτούρα αυτού του οργανισμού και αυτή την κουλτούρα την αλλάξαμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον υπάρχει «μία δικλείδα απέναντι στο καρδιοχτύπι του ανθρώπινου λάθους». Όπως είπε στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, «όσο υπάρχει αυτή η δικλείδα, το railway.gov.gr, και όσο λειτουργεί, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο».

25 αντί για 23 νέα τρένα από τη Hellenic Train - Έρχονται οι δύο πρώτοι συρμοί το καλοκαίρι

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στη νέα συμφωνία με τη Hellenic Train και την ιταλική Ferrovie dello Stato, σημειώνοντας για πρώτη φορά ότι το καλοκαίρι του 2026 έρχονται 2 νέα τρένα στον Ελληνικό σιδηρόδρομο πρόσθετα από τα 23 που συμφωνήθηκαν αρχικών. «Με τα ίδια χρήματα», η πρόσθετη δέσμευση για 23 ολοκαίνουργια τρένα. Όπως είπε, στόχος ήταν τα νέα τρένα να μη φτάσουν στην Ελλάδα με τον μέσο ευρωπαϊκό χρόνο παράδοσης των τεσσάρων ετών, αλλά σε μήνες.

Έως το τέλος του 2027 έχει υπάρξει δέσμευση ότι θα βρίσκεται στην Ελλάδα το σύνολο του νέου στόλου κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.

Εκπαίδευση, αξιολόγηση και ψυχομετρικά τεστ σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ

Στον απολογισμό του για τον σιδηρόδρομο, ο απερχόμενος Αναπληρωτής Υπουργός στάθηκε και στην αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού. Όπως είπε, η εκπαίδευση γίνεται πλέον με προσομοιωτές, ενώ η αξιολόγηση περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ, «ώστε να υπάρχει απόλυτη αντίληψη και αυστηρότητα» για τις κρίσιμες θέσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκαν ξανά γραμμές, όπως η σύνδεση με τη Φλώρινα, ενώ η τηλεδιοίκηση επεκτάθηκε μέχρι την Ειδομένη, ώστε τα συστήματα ασφαλείας να καλύπτουν τον άξονα μέχρι τα σύνορα της χώρας.

Δωρεές για ανακαίνιση των σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Ο κ. Κυρανάκης έδωσε και νέα είδηση για τις σιδηροδρομικές υποδομές, ανακοινώνοντας ότι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και τις εταιρείες που τις αναλαμβάνουν δύο μεγάλες συμβάσεις δωρεάς για την ανακαίνιση των σταθμών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε, η ΔΕΗ αναλαμβάνει την ανακαίνιση του ιστορικού Σταθμού Αθηνών, με στόχο να επανέλθει στην κλασική αρχιτεκτονική του μορφή, ενώ αντίστοιχη ανακαίνιση θα γίνει και στον σταθμό Θεσσαλονίκης με δωρεά της METLEN.

Βγαίνει η Ελλάδα από το καθεστώς σιδηροδρομικής εποπτείας

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι το σχέδιο δράσης για τον σιδηρόδρομο, το οποίο είχε συμφωνηθεί από τον Χρήστο Σταϊκούρα, έχει πλέον ολοκληρωθεί κατά 98%. Όπως είπε, μετά και την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τον νέο Γενικό Κανονισμό Κίνησης, απομένει μία μόνο εκκρεμότητα, ώστε η Ελλάδα «με σφραγίδα της Κομισιόν» να βγει από το καθεστώς σιδηροδρομικής εποπτείας.

Οδική ασφάλεια: Μείωση 22% στους θανάτους από τροχαία

Στον τομέα της οδικής ασφάλειας, ο απερχόμενος Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στην αναμόρφωση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τονίζοντας ότι έγινε αυστηρότερος αλλά και πιο κατανοητός για τους πολίτες και τους οδηγούς.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη. «Από 665 χαμένες ζωές στην ελληνική άσφαλτο την προηγούμενη χρονιά κατεβήκαμε στις 517. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση που είχε ποτέ η χώρα μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ενώ η Ευρώπη κατέγραψε μείωση 4%, η Ελλάδα πέτυχε μείωση 22%.

Ο ίδιος στάθηκε και στη συμβολή των συλλόγων θυμάτων τροχαίων, σημειώνοντας ότι υιοθετήθηκαν προτάσεις τους, όπως η μετατροπή της εγκατάλειψης θύματος τροχαίου σε κακούργημα.

Αστικές συγκοινωνίες: 1.076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα, διπλασιασμός στόλου στη Θεσσαλονίκη

Για τις αστικές συγκοινωνίες, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για σημαντική ανανέωση του στόλου, αναφέροντας ότι παραδόθηκαν 1.076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και ότι στη Θεσσαλονίκη ο στόλος διπλασιάστηκε, από περίπου 240 σε 500 λεωφορεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσλήψεις οδηγών που έγιναν μετά από 15 χρόνια, σημειώνοντας ότι σήμερα οι οδηγοί φτάνουν τους 2.800, με στόχο να ξεπεράσουν τους 3.000 έως το τέλος του έτους. Όπως είπε, σε συνδυασμό με τις καθαρές λεωφορειολωρίδες, οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε βελτίωση των συχνοτήτων σε βασικές γραμμές. Ενδεικτικά ανέφερε ότι η γραμμή 550 μειώθηκε από τα 19 στα 11 λεπτά και η γραμμή 608, που εξυπηρετεί φοιτητές, στα 9 λεπτά.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στην καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, στην ίδρυση σχολής οδηγών στην ΟΣΥ, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 600 αιτήσεις, καθώς και στο σχέδιο «Καθαρή Γραμμή».

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και μέτρα κατά της διαφθοράς

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη ψηφιοποίηση υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, σε συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ. Όπως είπε, το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν διπλώματα, ανανεώσεις και διαδικασίες που χειρίζονται οι Περιφέρειες είναι πλέον ψηφιακές.

«Αυτό δεν σημαίνει απλά ότι δεν περιμένει ο πολίτης στην ουρά. Σημαίνει και λιγότερη διαφθορά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί καταγγελίες για διπλώματα στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο κ. Κυρανάκης προανήγγειλε επίσης την εγκατάσταση καμερών σε κάθε όχημα εξέτασης υποψήφιων οδηγών, με δαπάνη των σχολών οδηγών, ώστε κάθε υποψήφιος να έχει δικλείδα προστασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της εξέτασης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ψηφιακή διαδικασία ανανέωσης διπλωμάτων για μεγαλύτερες ηλικίες μέσω ΗΔΙΚΑ και ψηφιακής υπογραφής γιατρού.

Ευχαριστίες και παράδοση στον Γιώργο Κώτσηρα

Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του, καθώς και τους Χρίστο Δήμα και Νίκο Ταχιάο για τη στενή συνεργασία τους. Ευχαρίστησε επίσης τους γενικούς γραμματείς, τις διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων και τα στελέχη που εργάστηκαν για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Υποδεχόμενος τον Γιώργο Κώτσηρα, τον χαρακτήρισε «καλό φίλο», «εξαιρετικό πολιτικό» και «κατάλληλο άνθρωπο να συνεχίσει αυτό το έργο», δηλώνοντας ότι αισθάνεται ασφάλεια πως όσα δρομολογήθηκαν βρίσκονται πλέον «σε καλά χέρια».

«Η δουλειά μας μέρα και νύχτα έφερε μία υπόσχεση η οποία τηρήθηκε», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, προσθέτοντας ότι αποχωρεί από το Υπουργείο «μπορώντας να κοιτάξει τους ανθρώπους στα μάτια» και να πει ότι η υπόσχεση μετά τα Τέμπη τηρήθηκε στο ακέραιο.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κυρανάκης αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.