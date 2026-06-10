Νέος Γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες τα καταφέραμε»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αμέσως μετά της ομόφωνη εκλογή του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί τον πίστεψε και του έδωσε ευκαιρίες. «Και εμένα και πολλούς από εμάς που ανήκουμε σε μια γενιά ανθρώπων που ήθελαν να βγουν μπροστά και να παλέψουν για την παράταξή μας» ανέφερε.

«Άνθρωποι στους οποίους εσείς ανοίξατε την πόρτα, αλλά κυρίως ανοίξατε την καρδιά σας στη νέα γενιά. Μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια, μας δώσατε δημόσιο βήμα, μας δώσατε την εντολή να πολιτευτούμε κρατώντας σφιχτά και ευλαβικά τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας» πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ανήκουμε σε μια γενιά που βίωσε ολόκληρη την δεκαετία της κρίσης στη χειρότερη στιγμή για την ζωή μας. Σε μια γενιά που τελείωσε το πανεπιστήμιο ακριβώς την ώρα που η Ελλάδα έμπαινε στα μνημόνια. Μια γενιά που εκείνη την στιγμή συνειδητοποιούσε ότι τα όνειρά της χάνονταν οριστικά.

Μια γενιά που όταν έβγαινε στο εξωτερικό, όταν συνομιλούσε με συνομηλίκους της από το εξωτερικό, εισέπραττε εκείνα τα άσχημα, βαθιά στερεότυπα της δεκαετίας της κρίσης. Μια γενιά που όταν κλήθηκε να πιάσει την πρώτη της δουλειά, έβλεπε να ορθώνεται ένα κύμα πολύ μεγάλης ανεργίας.

Μια γενιά που όταν βρήκε την πρώτη της δουλειά, είδε μισθούς να συρρικνώνονται, είδε λουκέτα να έρχονται, είδε επιχειρήσεις να κλείνουν η μία μετά την άλλη» ανέφερε.

«Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτισσες τα καταφέραμε. Όλοι μαζί τα καταφέραμε» τόνισε.

«Σήμερα ζούμε σε μια Ελλάδα με ισχυρή οικονομία, που βγήκε οριστικά από οποιαδήποτε επιτήρηση και με έναν Έλληνα υπουργό Οικονομικών στο τιμόνι του Eurogroup. Ζούμε σε μια Ελλάδα με στρατιωτική υπεροχή σε στεριά, αέρα και θάλασσα.

Ζούμε σε μια Ελλάδα που έφερε πίσω τα παιδιά της, τη γενιά του brain drain. Ζούμε σε μια Ελλάδα όμως που δημιούργησε επιπλέον 560.000 θέσεις εργασίας για τα παιδιά της που έμειναν εδώ. Ζούμε σε μια Ελλάδα με πανεπιστήμια επιτέλους ελεύθερα από καταλήψεις, η μεγαλύτερη ιδεολογική νίκη της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ. Μια Ελλάδα που αναβάθμισε, ανακαίνισε, στελέχωσε νοσοκομεία της και συνεχίζει να το κάνει κάθε εβδομάδα.

Μια Ελλάδα η οποία ψηφιοποίησε το κράτος και τις υπηρεσίες που ταλαιπωρούσαν τον πολίτη, χτυπώντας έτσι τη διαφθορά.

Σε μια Ελλάδα που προστάτευσε απελευθερωμένα τα σύνορά της στη στεριά και στη θάλασσα. Ζούμε σε μια Ελλάδα η οποία αποπνέει αισιοδοξία. Μια Ελλάδα που μπορεί να είναι μικρή σε στεριά, αλλά μεγάλη στη θάλασσα.

Μια Ελλάδα των λεγόμενων πέντε θαλασσών, που είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, που κάθε χρόνο μεγαλώνει το στόλο της και χαίρει σεβασμού σε κάθε λιμάνι του κόσμου.

Ζούμε σε μια Ελλάδα που παράγει ξανά, που κατασκευάζει, που ζωντανεύει τη βιομηχανία, που επιβραβεύει αυτόν που επενδύει, εξάγει, παράγει στην πραγματική οικονομία.

Μια Ελλάδα που άφησε οριστικά πίσω την κρίση, σηκώθηκε όρθια και στέκεται περήφανη με έναν πρωθυπουργό, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο τιμόνι αυτών των μεγάλων και δικαιωμένων εθνικών και πατριωτικών επιλογών» ανέφερε.

Καταλήγοντας ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε από όλους να έχουν ψυχολογία νικητή. «Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ηττοπάθειας από μέσα μας. Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα.

Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα τα ανταλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας.

Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο, εμείς, οι οργανώσεις μας, τα γραφεία μας, οι εθελοντές παράταξης για να μιλήσουμε στον κόσμο που θέλουμε να μας εμπιστευτεί ξανά. Να είναι στα ψηφοδέλτια, κύριε πρόεδρε, που πρέπει να γεμίσουν, όπως είπατε, με νέο αίμα, με νέα στελέχη, τα οποία θα πολιτευθούν για πρώτη φορά».

«Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας και σήμερα να φύγουμε από αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο πρωθυπουργός.

Η αποστολή μας είναι απλή. Να ιδρώσουμε τη φανέλα της παράταξης και να μεταδώσουμε αυτή την αισιοδοξία σε κάθε στέλεχός μας, σε κάθε φίλο και υποστηρικτή της Νέας Δημοκρατίας» συμπλήρωσε.