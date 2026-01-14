Κυρανάκης: «Παραπληροφόρηση από τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ – Το μέτρο για τα ταξί μηδενικών ρύπων αφορά λιγότερο από το 1%»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κράτησε σαφείς αποστάσεις από τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, μιλώντας στο ΕΡΤnews εν μέσω της 48ωρης απεργίας.

Τόνισε ότι η υποχρέωση για ταξί μηδενικών ρύπων αφορά λιγότερο από το 1% του κλάδου, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση από την ηγεσία του ΣΑΤΑ.

Τι προβλέπει ο νόμος για τα νέα ταξί

Όπως υπενθύμισε, ο νόμος έχει ψηφιστεί από το 2021 και προβλέπει ότι από το 2026 κάθε νέο ταξί που τίθεται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων.

Το μέτρο επηρεάζει σήμερα περίπου 270 ιδιοκτήτες σε σύνολο 29.000, καθώς οι περισσότεροι είχαν ήδη τη δυνατότητα να ανανεώσουν το όχημά τους τα προηγούμενα χρόνια.

Εξαιρέσεις για ηλικιωμένους οδηγούς και ειδικές περιπτώσεις

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν εξαιρέσεις για οδηγούς άνω των 62 ετών, ώστε να μη χρειαστεί να αλλάξουν όχημα στο τέλος της επαγγελματικής τους πορείας. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων τροχαίων ατυχημάτων.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, για «ψέματα και παραπληροφόρηση», υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί λύση αλλά «επιδιώκει φασαρία και πολιτική προβολή». Όπως είπε, έχουν προηγηθεί διαδοχικές συναντήσεις με την Ομοσπονδία και εκπροσώπους των οδηγών.

Ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει το ισχύον καθεστώς για τις λεωφορειολωρίδες. Τα ταξί μπορούν να εισέρχονται μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, ενώ προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των δημόσιων συγκοινωνιών.

Πολλές προτάσεις των οδηγών έχουν ήδη υιοθετηθεί και θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί τον Φεβρουάριο, μεταξύ των οποίων και αλλαγές στις άδειες ταξί.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε περιστατικά παραβατικότητας, όπως υπερχρεώσεις, αρνήσεις μεταφοράς και πρόσφατες συλλήψεις οδηγών με πλαστά δικαιολογητικά. Προανήγγειλε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Σε 18 μήνες τα πρώτα νέα τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, σε 18 μήνες θα ξεκινήσουν τα πρώτα νέα τρένα να κυκλοφορούν στις ελληνικές ράγες – μετά από 20 χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα – με την παράδοση όλης της παραγγελίας των 23 νέα τρένα να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 2027. Η σύμβαση αφορά επένδυση 308 εκατομμυρίων ευρώ από τον ιταλικό όμιλο.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2025, και έρχεται έτοιμη στη Βουλή, μάλιστα όπως ανέφερε ο υπουργός, η παραγγελία αφορά τόσο τα υπεραστικά όσο και τα προαστιακά δρομολόγια.

Ασφάλεια και υποδομές

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου λειτουργεί κανονικά και ότι οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται πλέον με προσομοιωτές και σύγχρονα συστήματα αυτόματης πέδησης (TED), μέσω συνεργασίας με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους.

Παράλληλα, τα έργα υποδομής στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη προχωρούν κανονικά, με χρονοδιάγραμμα 15 μηνών, χωρίς καμία παράταση, και αναμένεται το καλοκαίρι του 2026 να ολοκληρωθεί η πλήρης σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.

Έχει υλοποιηθεί σύστημα real time παρακολούθησης τρένων, δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, που επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την κίνηση των αμαξοστοιχιών.

Για τον νέο ΚΟΚ

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας που έχουν εγκατασταθεί νέας γενιάς κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, για καταγραφή παραβιάσεων, με στόχο τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Το 2025 καταγράφηκαν 522 θανάσιμα τροχαία, ο χαμηλότερος αριθμός από το 1963, – ακόμη και από την περίοδο του Covid – ενώ η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπως το μετρό, έχει φτάσει πάνω από 60.000 επιβάτες κάθε Σάββατο βράδυ, συμβάλλοντας στη μείωση ατυχημάτων υπό την επήρεια αλκοόλ. Στη Θεσσαλονίκη το πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργεί ήδη στη γραμμή της Καλαμαριάς και θα επεκταθεί πλήρως μέχρι το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως πλήθος προτάσεων έγιναν στο αρμόδιο υπουργείο από συλλόγους συγγενών θυμάτων τροχαίων και εφαρμόζονται ήδη στα δικαστήρια, όπως την αναβάθμιση της εγκατάλειψης θύματος σε κακούργημα.