Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία» – Μήνυμα μετά την επίθεση στις ΗΠΑ

Με μια ηχηρή παρέμβαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε θέση σχετικά με την πρόσφατη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ.
Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η βία δεν μπορεί να έχει καμία θέση στα δημοκρατικά πολιτεύματα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μια «έντονη υπενθύμιση» των κινδύνων που ελλοχεύουν για τους θεσμούς.
Στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία, καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είναι καλά στην υγεία τους και παρέμειναν ασφαλείς. Ωστόσο, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής:
«Τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή καταδίκη των ενεργειών που στρέφονται κατά της ελευθερίας του λόγου και της πολιτικής ομαλότητας, επισημαίνοντας ότι η θωράκιση της δημοκρατίας αποτελεί διαρκές και παγκόσμιο καθήκον.
- Η στιγμή που o δράστης ανοίγει πυρ και συλλαμβάνεται - Τραμπ: «Κανείς δεν θα πάρει τον έλεγχο της κοινωνίας μας»
