Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία» – Μήνυμα μετά την επίθεση στις ΗΠΑ

Με μια ηχηρή παρέμβαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε θέση σχετικά με την πρόσφατη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η βία δεν μπορεί να έχει καμία θέση στα δημοκρατικά πολιτεύματα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μια «έντονη υπενθύμιση» των κινδύνων που ελλοχεύουν για τους θεσμούς.

The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026

Στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία, καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση είναι καλά στην υγεία τους και παρέμειναν ασφαλείς. Ωστόσο, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής:

«Τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή καταδίκη των ενεργειών που στρέφονται κατά της ελευθερίας του λόγου και της πολιτικής ομαλότητας, επισημαίνοντας ότι η θωράκιση της δημοκρατίας αποτελεί διαρκές και παγκόσμιο καθήκον.