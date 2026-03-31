Κυριάκος Πιερρακάκης: «Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών»

«Το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις στην τραγωδία των Τεμπών. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αλλά με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον πόνο των συγγενών των θυμάτων τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Τρίτης (31/3).

Σε σχέση με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου που επιδίκασε αποζημίωση για την υπόθεση των Τεμπών και με βάση προηγούμενες αποφάσεις για τη Μάνδρα και το Μάτι να μην ασκήσει ένδικα μέτρα το Δημόσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ρωτήθηκε ποια είναι η σκέψη που υπάρχει σε σχέση με την υπόθεση των Τεμπών και απάντησε αναλυτικά:

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι να μην ασκήσουμε ένδικα μέσα και να καταβάλλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό θέλω να το τονίσω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι σεβόμαστε απολύτως τον ανθρώπινο πόνο, τον πόνο των οικογενειών.

Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά - το γνωρίζω και εγώ προσωπικά - ότι με μια αποζημίωση δεν θα φέρεις πίσω έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάς, αλλά το ελάχιστο χρέος, το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να μπορεί να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο, όπως είχαμε πει παλαιότερα.

Και σας θυμίζω αυτό το οποίο είπατε και εσείς, κύριε Στάθη, στην πρώτη μου συνέντευξη ως Υπουργός οικονομικών εδώ στον ΑNT1: είχαμε πει, είχα αναφέρει ότι δεν θα ασκήσουμε ενδικά μέσα στις περιπτώσεις του Ματιού και της Μάνδρας.

Η ελάχιστη υποχρέωση του κράτους είναι να μην πηγαίνει τους πολίτες στα δικαστήρια, ειδικά όταν έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο παρατεταμένο. Αυτό, λοιπόν, είναι το οποίο θα κάνουμε και εδώ. Αυτή είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού.

Είχαμε πει δε, ότι αυτό θα το κάνουμε στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ρύθμισης. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στο Νομοσχέδιο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπάρχει μία τέτοια ρύθμιση, η οποία λέει ότι σε τέτοιου τύπου τραγικά γεγονότα εθνικής κλίμακας, να μπορούμε, όχι ασκώντας δικαστική κρίση, προφανώς, να παρεμβαίνουμε γρήγορα ώστε να μην ταλαιπωρούνται πολίτες οι οποίοι έχουν βιώσει την απόλυτη απώλεια στα δικαστήρια με παρατεταμένο τρόπο, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές κατά το παρελθόν.

Εγώ θα πω, είναι το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και κατέληξε: «Δεν μπορεί το Δημόσιο, δεν μπορεί η πολιτεία να έχει πολλαπλές φιλοσοφίες. Μια φιλοσοφία έχει. Να την επαναλάβω: δίνεις το χέρι. Δεν κουνάς το δάχτυλο. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο πραγματικά να μπορεί - εγώ δεν θα πω να αναγνωρίζει απλώς - αλλά να είναι εκεί πραγματικά για κάθε πολίτη».