Κυριάκος Πιερρακάκης: Εξελέγη επίσημα πρόεδρος του Eurogroup - Συγχαρητήρια των συναδέλφων του

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομόλογού του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι προδιαγεγραμμένο δεδομένου ότι αποτελούσε φαβορί.
Προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, ο Λαρς Κλινγκμπέϊλ δήλωσε πως είχε ενημερώσει τόσο τον Βέλγο όσο και τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, πως σε συνεννόηση με τον καγκελάριο Μέρτς, θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υποψηφίου.
«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως πρόεδρος του Eurogroup. Σου εύχομαι πάσα επιτυχία καθώς οδηγείς το Eurogroup στον μέλλον - για να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με νηφαλιότητα, σκοπό και ισχυρή συλλογική προσήλωση», έγραψε ο υπουργός Οικονομικών της Λετονίας, Άρβιλς Ασεράντενς.
