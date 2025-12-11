Κυριάκος Πιερρακάκης: Εξελέγη επίσημα πρόεδρος του Eurogroup - Συγχαρητήρια των συναδέλφων του

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομόλογού του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι προδιαγεγραμμένο δεδομένου ότι αποτελούσε φαβορί.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, ο Λαρς Κλινγκμπέϊλ δήλωσε πως είχε ενημερώσει τόσο τον Βέλγο όσο και τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, πως σε συνεννόηση με τον καγκελάριο Μέρτς, θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υποψηφίου.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward - to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

