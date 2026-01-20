Λαφαζάνης για Βορίδη, Αυγενάκη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποινικές οι ευθύνες τους, όχι απλά πολιτικές»

Βαρείς χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύοντας επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και κάνοντας λόγο για «ποινικές ευθύνες – όχι μόνο πολιτικές» ευθύνες των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

«Η ΚΥΑ 335 που υπέγραψα ως υπερ-υπουργός Ενέργειας τον Μάιο 2015 μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη, ήταν συνέχεια της απόφασης του Γιώργου Καρασμάνη και δεν είχε καμία σχέση με τη δεύτερη απόφαση για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017 από τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου» κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «στο διάστημα λιγότερο των έξι μηνών που διετέλεσε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ούτε τον χρόνο, ούτε τις αρμοδιότητες και τη γνώση για τα αγροτικά ζητήματα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προέκυψαν αργότερα».

Λαφαζάνης: «Εγκληματικό κύκωμα με κάλυψη ΝΔ»

Ο κ. Λαφαζάνης μίλησε για «εγκληματικό κύκλωμα που ξεκίνησε από συμφέροντα, με την κάλυψη της κυβέρνησης της ΝΔ» και για «ποινικές και πολιτικές ευθύνες υπουργών της», ενώ υποστήριξε ότι η δική του προσπάθεια «επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον ελληνικό λαό, τις οποίες η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε θρύψαλα».

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι «τον Φεβρουάριο του 2015 ανέλαβε ως υπερ-υπουργός και είχε αναλάβει την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αναπληρωτή υπουργό τον Γιάννη Τσιρώνη, ενώ η δική μου δυνατότητα για παρεμβάσεις σε όλα τα υπουργεία ήταν μικρή, ενώ το σχήμα των έξι υπερ-υπουργείων δεν άντεξε και διαλύθηκε».

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Λαφαζάνης τόνισε ότι «η κοινή υπουργική απόφαση 335 που υπογράψαμε στις 21//5/2015 μαζί με τον τότε αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη για την κατανομή των βοσκοτόπων στην Ελλάδα ήταν ένα μεγάλο θετικό βήμα εκείνη την περίοδο με αφετηρία ότι θα μπορούσε να γίνει η αναβάθμιση της ελληνικής κτηνοτροφίας και να παίξει ευρύτερο».

«Πάνω σε αυτή την υπουργική απόφαση οι υπουργοί, κυρίως της ΝΔ, ασέλγησαν βάναυσα, την κάνανε φύλο και φτερό με απαράδεκτες σκανδαλώδεις παρεμβάσεις με συνέπεια να διαμορφωθεί στην κτηνοτροφία το εγκληματικό κύκλωμα με πολιτικά πρόσωπα της ΝΔ και ιθύνοντα νου κυρίως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», υποστήριξε ο κ. Λαφαζάνης και συμπλήρωσε:

«Η πιο σημαντική απόδειξη είναι αυτά που έπραξε ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης που υπέγραψε, μαζί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΠΕ Αθανάσιο Καπρέλη ο οποίος επεξεργάστηκε τη λύση, και έβαλε το ”Συμφωνώ”.

Ακόμα ο κ. Λαφαζάνης, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, ανέφερε ότι «δεν υπήρξε πολιτική εντολή να χαρακτηριστούν βοσκότοποι χωρίς ζώα» ενώ υποστήριξε ότι επί δικής του υπουργικής θητείας «ο πρόεδρος και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιλέχθηκαν με κομματικό χρώμα αλλά με κριτήρια γνώσης του αντικειμένου».

Ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι ήταν κατά της τεχνικής λύσης ενώ στην ερώτηση τι έκανε για να σπάσει το μονοπώλιο στον Οργανισμό απάντησε:

«Δεν το άγγιξα το θέμα, δεν είχα χρόνο. Ήταν στις προθέσεις μου αλλά δεν πρόλαβα, παραιτήθηκα για να υπερασπιστώ τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε αναλάβει απέναντι του λαού, που έγιναν θρύψαλα».