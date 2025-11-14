Λαφαζάνης για Τσίπρα: «Δεν συναντήθηκα με τον Μεντβέντεφ - Πρώτη φορά λέει ψέματα;»

Στις διαρροές από το βιβλίο που εκδίδει ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, κάνοντας λόγο για «χονδροειδή ψέματα».

Όπως τόνισε ο κ. Λαφαζάνης, «εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Ήσυχο και τη Βαλαβάνη», ανέφερε συγκεκριμένα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

«Είναι αστεία πράγματα αυτά», τόνισε και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε ψέματα για αυτό θα έλεγε αλήθεια;».

Βέβαια ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εξέφρασε την επιφύλαξή του ότι αυτά όντως γράφονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, καθώς πρόκειται για διαρροές της εφημερίδας Documento.

«Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας επίσης ότι «έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας».

Ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάσσεται να απαντήσει σε όσα θα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του για τον ίδιο αλλά και για τη χώρα.