Νίκη για τον οίκο Gutenberg - Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα μέχρι την παρουσίαση

Προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg όρισε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, μετά την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά εκδοτικής εταιρείας σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος Πρωτοδικών διατάσσει:

Την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Η ανακοίνωση των εκδόσεων για τη δημοσιοποίηση των αποσπασμάτων της «Ιθάκης»

«Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας».

Πώς σχολίασαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τις διαρροές της «Ιθάκης»

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν σχολιάσει τις διαρροές στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε «ΟΥΑΙ» με αφορμή τα αποσπάσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. «Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα, και βέβαια την αξιοπρέπειά μου και την αλήθεια θα την υπερασπιστώ», ανέφερε.

Υπήρξε σχόλιο και από την Έλενα Ακρίτα για την δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν από την επίσημη έκδοση, όπως είπε, «χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη, αυτό συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον νόμο δεν υπάρχει ουδεμία εξαίρεση».

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο: «Κανείς δεν μπορεί να πει όχι. Μπορεί να είναι και ωφέλιμο. Δεύτερον, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε για όλα, ιδιαίτερα αν συζητήσουμε, ακόμα και να έχουμε κάνει μαζί κάποια πράγματα εμείς οι δύο στο παρελθόν. Μπορεί μετά από ορισμένα χρόνια ένας από τους δύο να έχει διαφορετική άποψη. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί και να είναι και χρήσιμο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ όμως λέω ότι πέρα από το ότι προκύψει από τη συζήτηση γιατί πολλά μπορούν να ανοίξουν και να έχουμε και διαφορετικές αναγνώσεις, μπορεί και εγώ να έχω μια διαφορετική ανάγνωση για κάτι. Σημασία έχει μπορεί να είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για το τι θα κάνουμε από δω και μπρος»;