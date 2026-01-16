Λατινοπούλου μετά τη μήνυση για τις κάμερες: «Το έκανα για όσους υποφέρουν από κακούς γείτονες»

Στη σύλληψη δύο γειτόνων της Αφροδίτης Λατινοπούλου προχώρησε η αστυνομία μετά από μήνυση της προέδρου του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Στην υπόθεση εμπλέκονται μια γυναίκα 51 ετών και έναν 55χρονο άνδρα, που εδώ και δύο χρόνια είχαν εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι τους, οι οποίες, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η κ. Λατινοπούλου ήταν στραμμένες προς σπίτι που διέμενε με τους γονείς της.

Η αστυνομία, σε έφοδο που έκανε στο σπίτι τους, προχώρησε στην κατάσχεση δύο καμερών και δύο καρτών μνήμης, ενώ οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου καθώς εμφανίστηκε στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλώνοντας ότι δεν είχε πρόβλημα με το να υπάρχουν κάμερες, αλλά με το γεγονός ότι έβλεπαν και το σπίτι της, όπου μένει μαζί με τους γονείς της.

«Δεν είναι ευχάριστο να μιλάς για τόσο προσωπικό ζήτημα. Είμαι υπέρ των καμερών 1000% όταν υπάρχουν σε δημόσιους χώρους που μπορεί να καταγράφεται το έγκλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όρια που σταματούν εκεί που ξεκινά η ιδιωτικότητα του καθενός, όσον αφορά την οικία του. Δεν μπορούν να υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν χώρους που περνάνε οικογένειες και μικρά παιδιά.

«Η οικογένειά μου προσπάθησε με κάθε τρόπο να ζητήσει να μην είναι στραμμένες οι κάμερες προς το σπίτι μας», ξεκαθάρισε η ίδια, λέγοντας πως είναι απαράδεκτο αυτή η κατάσταση να συμβαίνει εδώ και δύο χρόνια.

Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε εμμονική την κίνηση των γειτόνων της η οποία «απειλεί την ιδιωτικότητά και παραβιάζει τα δικαιώματα» της και υπογράμμισε πως δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια και έτσι προχώρησε σε καταγγελία.

«Το κάνω για όλους τους συμπολίτες μας που υποφέρουν από κακούς γείτονες. Γείτονες που έχουν κάμερες και μπορούν να παρακολουθήσουν ή να καταγράψουν τους ίδιους και τα παιδιά τους», τόνισε.

«Άρρωστο θα ήταν αν υπήρχαν πολιτικά κίνητρα. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες. Ευχαριστώ την ελληνική αστυνομία… Δεν σέβονται και δεν σταματούν να παρανομούν. Να ζεις με ένα φόβο με το μάτι να σε παρακολουθεί μέρα νύχτα».