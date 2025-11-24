«Λέει ψέματα κι εγώ μόνο αλήθειες»: Εκνευρισμός Πολάκη για όσα γράφει ο Τσίπρας στην Ιθάκη

Για «ψέματα» και «ανακρίβειες» κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης αναφορικά με τα αποσπάσματα στα οποία ο πρώην πρωθυπουργός του ασκεί έντονη κριτική στο βιβλίο «Ιθάκη».

Μεταξύ άλλων ξεκαθαρίζει ότι «δεν παίρνω ούτε λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια» και τονίζει: «Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23 αλλά και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«Εκοιλοπόνιε το «βουνό» και ….Λέει και ΨΕΜΜΑΤΑ όμως….πολλά ..και ανακρίβειες…

ΚΡΙΜΑ … Προφανώς θα απαντήσω !

Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες !

Υγ .(Για αρχή)

Προφανώς και δεν παίρνω ούτε ΛΕΞΗ πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια (φώτο 3-4)

Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο 19-23 αλλά και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!!

Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει!», γράφει ο Παύλος Πολάκης ο οποίος επιφυλάσσεται για απαντήσεις.