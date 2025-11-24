Στα «λάθη» σε κρίσιμες στιγμές για τον ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ο Παύλος Πολάκης δεν έμειναν ασχολίαστα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός που πολλές φορές είχε στηρίξει τον πρώην αναπληρωτή Υγείας ακόμη και όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδοντας πολλές φορές τη ρητορική του στον αψύ χαρακτήρα του Σφακιανού βουλευτή στην «Ιθάκη» αποφασίζει να αναφερθεί τέσσερις φορες σε καταστάσεις που τον έφεραν σε δύσκολη θέση. Μάλιστα επιλέγει να αναφερθεί σε γεγονότα που συνέβησαν σε προεκλογική περίοδο αφήνοντας να εννοηθεί ότι κόστισαν εκλογικά στην Κουμουνδουρου.

Ωστόσο τα συνδέει και με τις εσωκομματικές τάσεις που έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ενωθούν ώστε να πάνε κόντρα στις αποφάσεις του. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται σε ένα από τα λάθη στην τακτική της ανάδειξης των σκανδάλων της προηγούμενης διακυβέρνησης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. «Με την κεκτημένη ταχύτητα της καταγγελίας, οδηγηθήκαμε σε λάθη που εξαφάνιζαν το δίκιο μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου λάθους ήταν η άδικη επίθεση του Πολάκη στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της ΝΔ Κυμπουρόπουλο, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτό αντιμετωπίστηκε από τη ΝΔ ως μάννα εξ ουρανού». Μάλιστα σημειώνει πως δοτέ δόθηκε η ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας σε βάρος του κ. Πολάκη και έτσι ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχεται ότι δεν είχε άλλο δρόμο από το να στηρίξει τον υπουργό του μετατρέποντας την μομφή σε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

«Προφανώς, ο Μητσοτάκης σκέφτηκε ότι έτσι θα στρίμωχνε τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι εμένα προσωπικά, με το δίλημμα: Να στηρίξουμε τον πολάκη, παρά το ότι είχαμε κάνει γνωστό ότι δεν συμφωνούμε με την τοποθέτησή του ή να τον ωθήσουμε σε έξωση από την Κυβέρνηση;»

Διαβάστε ακόμα: Η εξομολόγηση Τσίπρα για το 2015 στην Ιθάκη: Τα δύσκολα 24ωρα πριν το Ζάππειο και τα κρίσιμα «όχι»

Το «δεύτερο λάθος» Πολάκη

Ο κ. Τσίπρας επιλέγει να σταθεί και στην εποχή της πανδημίας. «Μέσα σε στην ιδιόμορφη και δύσκολη αυτή περίοδο, εμφανίστηκε πάλι με το δικό του «μπαϊράκι» ο Παύλος Πολάκης. «Χωρίς καμία συνεννόηση, με αναρτήσεις και δηλώσεις του, υποβάθμισε την αξία των εμβολίων, αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και ασκούσε έντονη κριτική στον Σωτήρη Τσιόδρα, κατηγορώντας τους επιστήμονες ως καθοδηγούμενους από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες» γράφει ο πρώην πρωθυπουργός.

Μάλιστα σημειώνει πως τότε ήταν η πρώτη φορά που σκέφτηκε τη διαγραφή του Σφακιανού βουλευτή και αναφέρει «Αρκετοί είχαν εισηγηθεί τότε να τον διαγράψω… Τελικώς, όμως, αν και ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ, δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο». Ωστόσο ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει να αναφερθεί και στα γεγονότα που έγιναν πριν την ήττα στις εκλογές του 2023 περιγράφοντας με μελανά χρώματα το τι συνέβαινε στην Κουμουνδούρου και δείχνοντας και προς την «ομπρέλα» αλλά και προς τον Πολάκη κάνει λόγο για αμφισβήτηση «Μια αμφισβήτηση που δεν εκδηλωνόταν ανοιχτά, αλλά λειτουργούσε υπόγεια, έμμεσα, καλυμμένη πίσω από την προσχηματική κριτική στις αποφάσεις μου» γράφει ο φέρνοντας ως παράδειγμα τον εκβιασμό του Παύλου Πολάκη να συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά από φιλικό του πρόσωπο. Μάλιστα είχε σκεφτεί να βγάλει εκτός και τον Πολακη μετά απο αυτή την κίνηση του και όπως τονίζει «υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, σχεδόν ένας οδυρμός για το τι θα σήμαινε η απουσία του Πολάκη από τα ψηφοδέλτια: ότι θα προκαλούσε αποσυσπείρωση, ότι θα «καταστρεφόμασταν» χωρίς αυτόν στην Κρήτη, ότι θα άνοιγε νέο κύκλο εσωκομματικής κρίσης. Το οξύμωρο είναι ότι ο οδυρμός διαπερνούσε όλες τις τάσεις. Η επιθυμία τους ήταν να ορίζουν οι τάσεις και όχι ο Πρόεδρος και τα συλλογικά όργανα τους υποψήφιους. Κι αυτή η επιθυμία αποδείχθηκε ισχυρότερη από τις διαφορές τους».

Παύλος Πολάκης | Παύλος Πολάκης/FACEBOOK

Εν τω μεταξύ η απόφαση του Παύλου Πολάκη να κάνει την ανάρτηση με τις προγραφές όπως χαρακτηρίστηκαν από την ΝΔ 13 δικαστών και 15 δημοσιογράφων αναφέρει πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι «Εξοργίστηκα. Έβγαλα μια ανακοίνωση με την οποία τον έθετα εκτός ψηφοδελτίων, με αποτέλεσμα αντιδράσεις από όλες τις πλευρές μέσα στο κόμμα. Όχι μόνο συνοδοιπόροι του Πολάκη, αλλά και εσωκομματικοί αντίπαλοί του, αντιτάχθηκαν με σφοδρότητα στην απόφαση αυτή… Με δυο λόγια, το ατόπημα του Πολάκη ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία της ΝΔ να πλήξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση που τον έθετε εκτός ψηφοδελτίων ήταν μια ευκαιρία για τα επιτελεία των τάσεων να πλήξουν εμένα». Όμως η τραγωδία των Τεμπων ανέτρεψε τις εξελίξεις και με τη συγνώμη του ο Πολακης έμεινε στο κόμμα.

Διαβάστε ακόμα: Στα βιβλιοπωλεία η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα: Τι αποκαλύπτει για πρώτη φορά στις 762 σελίδες

Ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει και σε αποκαλύψεις σχετικά με τον στενότερο συνεργάτη που είχε τον Νίκο Παππά. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει για την καταδίκη Παππά, τις σχέσεις με Καλογρίτσα και την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών πως επικοινώνησε μαζί του να δει τις προθέσεις του. «Επικοινώνησα αμέσως με τον Νίκο, αναμένοντας να δω ποια στάση θα κρατούσε ο ίδιος. Φανερά πληγωμένος από την απόφαση, δεν έδειξε καμία διάθεση να θέσει ζήτημα παραίτησης, προσωρινής αποχής ή έστω να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πρώτη γραμμή, ενόψει εκλογών». Και συνεχίζει λέγοντας πως «Εκ των υστέρων, εκτιμώ ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει, κυρίως το κόμμα αλλά και τον εαυτό του, αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Κι αυτό, γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα».

Τα «τοπικά νομίσματα» του Τσακαλώτου και οι τάσεις

Τα εμπόδια που έφερναν συνεχώς μπροστά του οι εσωκομματικές τάσεις καυτηριάζει ο Αλέξης Τσίπρας «χρεώνοντας» την ελαφρότητα που όπως λέει χειριζόταν κρίσιμα ζητήματα οι τότε σύντροφοι του «Βεβαίως, τη ρητορική περί εξόδου από το ευρώ και τις λοιπές φαιδρότητες εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ υποβοήθησε και η δική μας ελαφρότητα. Η Ν.Δ. είχε στα χέρια της ένα εσωκομματικό κείμενο, που υπέγραφε ο Τσακαλώτος μαζί με άλλα στελέχη της «Ομπρέλας», γραμμένο καιρό πριν από τις εκλογές, όταν είχα ζητήσει να κατατεθούν σοβαρές προτάσεις για το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Εκείνοι, λοιπόν, πρότειναν την ιδέα τοπικών νομισμάτων, την οποία θεώρησαν τόσο λαμπρή, ώστε την έδωσαν και στη δημοσιότητα». Μάλιστα δεν διστάζει να πει ότι η δημόσια διαφοροποίηση απο κορυφαία στελέχη έδινε την εντύπωση ενός κομματος χωρίς στρατηγική και συνοχή που βοηθούσε τους αντιπάλους επηρεάζοντας και την εικόνα του Αλέξη Τσιπρα. Κάνοντας την αυτοκριτική του σημειωνει πως έτσι το μήνυμα δεν έφτανε στους πολίτες «Έτσι, σιγά σιγά, όλο αυτό συμπαρέσυρε και μένα, γιατί δεν αντιδρούσα με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα και ανεχόμουν απαράδεκτες συμπεριφορές.

Σήμερα, με την απόσταση του χρόνου, καταλαβαίνω ότι αυτή η κριτική είναι βάσιμη. Υπήρξε ένα έλλειμμα πολιτικής εγρήγορσης από τη μεριά μου. Έπρεπε να είχα αντιληφθεί τη σημασία και την αναγκαιότητα μιας πιο καθαρής, πιο αποφασιστικής στάσης».

«Μετάνιωσα για τη Ζωή»

«Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής, σε μια προσπάθεια να δώσουμε εικόνα ανανέωσης και μαχητικότητας (…) Συμπορεύτηκε με τους οπαδούς της εξόδου από το ευρώ και την Ευρώπη, τον Λαφαζάνη και όσους αποχώρησαν μαζί του, αξιοποιώντας τη θεσμική της θέση ως Προέδρου της Βουλής, στην οποία είχε εκλεγεί με δική μου πρόταση. Αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες», αναφέρει στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή | Eurokinissi

«Απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα ο Κασσελάκης»

Κριτική ασκεί και στον Στέφανο Κασσελάκη ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Ήταν ένα Πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας. Η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική… Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο».

Σε κομμάτι του βιβλίου του περιγράφει και τον φόβο του για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. «Παρά την απόφασή μου να μην ασχοληθώ, δεν άντεξα και ζήτησα να δω τον Νάσο Ηλιόπουλο σε μια προσπάθεια να προλάβω τη διάσπαση. Τον υποδέχθηκε στο γραφείο μου και του εξήγησα ότι θα ήταν τεράστιο πολιτικό λάθος η αποχώρησή τους. Και ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν παρασυρόμενοι από το κλίμα της βάσης που τους υποστηρίζει. Με άκουσε με προσοχή. Στο τέλος ζήτησε να με αγκαλιάσει φεύγοντας, σαν να ήταν η στιγμή του αποχωρισμού – ή του πολιτικού απογαλακτισμο», υπογραμμίζει.

Τι λέει για τη δήλωση Κατρούγκαλου

Η δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου για τις αυξήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία κόστισε αναμφισβήτητα παρά πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα μάλιστα ο πρώην υπουργός να βρεθεί εκτός κόμματος τα τελευταία χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας ωστόσο φαίνεται πως δεν του αποδίδει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στην ήττα του κόμματος του. «Η δήλωση Κατρούγκαλου μας χτύπησε στο πιο ευαίσθητο σημείο, στην αχίλλειο πτέρνα μας, για να μιλήσουμε με ομηρικούς όρους. Σε χρόνο – ρεκόρ, η φράση του είχε φτάσει σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες βομβαρδίζονταν με μηνύματα συναγερμού: «Προσέξτε, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μας διαλύσει ξανά».

«Για να είμαι ειλικρινής, όταν ένα πλοίο βυθίζεται αύτανδρο από ένα χτύπημα τορπίλης, δεν φταίει μόνο η τορπίλη. Ένα γερό σκαρί δεν θα βυθιστεί αμέσως. Το σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ όμως βυθίστηκε σε ελάχιστο χρόνο από την τορπίλη Κατρούγκαλου, επειδή ήταν σαθρό και έμπαζε ήδη νερά. Είναι λάθος συνεπώς να μετατρέψουμε ένα πρόσωπο σε αποδιοπομπαίο τράγο. Η ευθύνη είναι συνολική. Και πρωτίστως βαραίνει εμένα. Την επόμενη των εκλογών την ανέλαβα, δημόσια, ξεκάθαρα και χωρίς υπεκφυγές».