Η αδικοχαμένη κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, είχε διακομισθεί αρχικά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο και εκεί κρίθηκε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να εξεταστεί από νευρολόγο. Ο λόγος, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ήταν πως δεν υπήρχε νευρολόγος στο Σισμανόγλειο, κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας γνωστοποιεί πως στο Σισμανόγλειο υπήρχε κανονικά νευρολόγος ο οποίος εξέτασε την 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο επειδή έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού».

Μάλιστα, όλο αυτό το απέδωσε στην πολιτική τοξικότητα και την γνωστή κακία των πολιτικών αντιπάλων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική.

Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το χαμογελαστό κορίτσι «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Είχε νοσηλευτεί με επιληπτική κρίση και όπως έγινε γνωστό, είχε ιστορικό ανάλογων κρίσεων.

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού βρισκόταν το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύτηκε με επιληπτική κρίση αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου της έγινε η σύσταση για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Τότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη νευρολογική κλινική του Ευαγγελισμού.

Εκεί, όσο της έπαιρναν το ιστορικό, έπαθε ανακοπή καρδιάς. Επί 50 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν, ανακοινώνοντας τους γονείς της, που δεν έφυγαν λεπτό από δίπλα της, τα τραγικά νέα.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι που κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Mια από τις πολύ σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν τον Αύγουστο του 2009 όταν συνόδευσε τους γονείς τους στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε έναν αδερφό τον Κώστα, ο οποίος γεννήθηκε το 1998 και είναι 27 ετών.