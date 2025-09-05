Live η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist

Στο βήμα του συνεδρίου του Economist βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας την ομιλία του από το Βελλίδειο.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Reader, ο πρώην πρωθυπουργός σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Αλέξης Τσίπρας: Εθνικό σχέδιο ανάτασης

Ταυτόχρονα αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης με στόχοι η χώρος να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης.

Όπως έχει διαρρεύσει, θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.

Οι αλλαγές που προτείνει

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί διεξοδικά στους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης που προτείνει. Μεταξύ άλλων θα αφορούν «αλλαγές στο κράτος, στην παραγωγή, στήριξη της εργασίας, δημιουργία ενός πλαισίου ανθεκτικότητα και ενεργειακής ασφάλειας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στο δημογραφικό, το οποίο θα χαρακτηρίσει «πρόβλημα των προβλημάτων».

Τέλος, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι για μια τέτοια θεμελιώδη αλλαγή χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα. Και είναι ανάγκη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή όλες οι παραγωγικές κοινωνικές τάξεις.