LIVE η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ στη Βουλή

Στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μιλά αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του Γραμματέα της Κ.Ο μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ναντίν Χαρδαλιά για το Reader, o Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν τώρα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα της κυβερνώσας παράταξης, δίνοντας βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση και τη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας.

Και ο ίδιος εξάλλου αναγνώρισε στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ότι οι πολίτες ίσως δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος του αποτυπώματος των μέτρων ύψους 1,76 δις ευρώ, καθώς αυτά θα φανούν στην τσέπη τους από το μισθό του Ιανουαρίου. Εξ ού και απαιτείται η συνδρομή όλων των δυνάμεων της παράταξης για την προβολή και ανάλυσή τους.

Ο Πρωθυπουργός πάντως υπεραμύνεται των κυβερνητικών επιλογών έναντι των προτάσεων της αντιπολίτευσης, μιλώντας για μία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που οδηγεί σε γενναία – μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των πραγματικών μισθών αντί για «φύκια και μεταξωτές κορδέλες» που όπως τους κατηγορεί τάζουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Επιπλέον, ο ίδιος θα υπογραμμίσει τις αρχές της οικονομικής ελευθερίας, του υπεύθυνου πατριωτισμού και της κοινωνικής ευαισθησίας, που όπως τονίζει πρεσβεύει η ΝΔ, μεταφράζοντάς τις σε μείωση φόρων, ενίσχυση των εισοδημάτων, στήριξη των οικογενειών και των ενστόλων κ.λ.π.