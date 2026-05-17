Μετωπική Φάμελλου - Πολάκη: Η διαγραφή, οι μπηχτές για κρυφή ατζέντα και ο «παράγοντας» Τσίπρας

Ραγδαίες και εν πολλοίς απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις που συντελούνται τις τελευταίες ώρες στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, με το πολιτικό σκηνικό να μεταβάλλεται ριζικά. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η απόφαση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, το απόγευμα του Σαββάτου, να θέσει εκτός της ομάδας τον Παύλο Πολάκη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου σε μια περίοδο έντονων διεργασιών, καθώς η αναμενόμενη ανακοίνωση της νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς μετασεισμούς στα υφιστάμενα κομματικά σχήματα.

Η ανάρτηση-καταλύτης και η απόφαση διαγραφής

Αφορμή για τη δυναμική παρέμβαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε μια δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πρώην υπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας του κόμματος, αντιδρώντας σε προηγούμενη ανάρτηση του στελέχους Δημήτρη Χατζησωκράτη. Ο κ. Χατζησωκράτης είχε ζητήσει τη λήψη συνεδριακής απόφασης για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κ. Πολάκη.

Διαβάστε ακόμα: Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Πολάκης δεν θα συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ»

Στο κείμενό του, ο Παύλος Πολάκης στράφηκε ευθέως κατά του Σωκράτη Φάμελλου, εγκαλώντας τον για αδράνεια: «Σωκράτη Φάμελλε μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη, ακόμα να συγκαλέσεις την Πολιτική Γραμματεία και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή; Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα; Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση Φάμελλου και η υπεράσπιση της πολιτικής ηθικής

Η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου υπήρξε ακαριαία. Χαρακτήρισε την ανάρτηση του βουλευτή προσβλητική και επιθετική, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές στο εσωτερικό του κόμματος.

Απαντώντας στους επικριτικούς ισχυρισμούς, ο κ. Φάμελλος δήλωσε: «Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάζουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Διεργασίες στην «αριστερή πολυκατοικία» με φόντο την Ακρόπολη

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ανακατατάξεων στην «αριστερή πολυκατοικία». Σχεδόν ταυτόχρονα, καταγράφηκε η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, επιβεβαιώνοντας ότι οι ισορροπίες στον χώρο είναι εξαιρετικά ρευστές.

Διαβάστε ακόμα: Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 από σήμερα, Κυριακή - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η επίσπευση των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων, προκαλώντας αναταράξεις που δύσκολα θα μπορούσαν να προβλεφθούν μέχρι πρότινος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να επισημοποιήσει το νέο του εγχείρημα στις 26 ή 27 Μαΐου –ή εναλλακτικά λίγο αργότερα–, επιλέγοντας για την επίσημη παρουσίαση έναν συμβολικό χώρο με θέα την Ακρόπολη, γεγονός που σηματοδοτεί και την απαρχή μιας νέας πολιτικής περιόδου.